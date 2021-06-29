Как правильно хранить хлеб, чтобы не появилась плесень

Одним из самых популярных продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит в том, что этот продукт быстро портится. Как сохранить хлеб свежим и вкусным как можно дольше?

как правильно хранить хлеб (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что из-за неправильных условий хранения часто приходится выкидывать целые батоны. При этом, нужно помнить, что домашняя выпечка хранится меньше "магазинной", поскольку в ней нет консервантов и различных добавок.

Хлеб очень быстро черствеет из-за того, что теряет много влаги и в нем начинают происходить химические реакции. Мука, используемая для выпекания большинства видов хлеба, содержит молекулы крахмала, которые образуют кристаллическую структуру. В процессе выпекания при добавлении воды эта структура нарушается, что и позволяет тесту поглотить воду. Таким образом "жесткие" молекулы крахмала становятся больше похожими на гель, а хлеб приобретает пышную, ноздреватую структуру.

Когда продукт охлаждается, то вода покидает крахмал. В результате образуются твердые кристаллы крахмала, благодаря которым хлеб становится сухим и хрустящим.

Чтобы продукт долго оставался свежим и вкусным, эксперты рекомендуют хранить его при комнатной температуре, а не в холодильнике, потому что холод лишь ускоряет процесс черствения. Лучше всего оставлять хлеб в герметичном боксе (хлебнице). Если у вас нет такого приспособления, тогда используйте пластиковый контейнер или кладовку. Кроме этого, свежесть целого (не нарезанного) батона можно сохранить, отрезая первый кусок не с конца, а с середины.

Напомним, диетолог Мария Черняева отметила, что по составу свежеиспеченный хлеб отличается от немного полежавшего. В нем больше кислотности, поэтому он сложно переваривается, а его употребление может навредить пищеварению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что черный хлеб совершенно не опасен для людей, страдающих сахарным диабетом, потому что он замедляет рост уровня глюкозы в крови. Но по словам диетолога, современные производители идут на обман, добавляя в хлеб различные красители и вредные химические добавки, которые усиливают вкус и при этом грозят повышением сахара в организме.

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