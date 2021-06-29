Как правильно хранить хлеб, чтобы не появилась плесень

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Светлана Шкурупий
Одним
из самых популярных продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит
в том, что этот продукт быстро портится. Как сохранить хлеб свежим и вкусным
как можно дольше?
как правильно хранить хлеб (фото из открытых источников)
Эксперты
рассказали, что из-за неправильных условий хранения часто приходится выкидывать
целые батоны. При этом, нужно помнить, что домашняя выпечка хранится меньше "магазинной",
поскольку в ней нет консервантов и различных добавок.
Хлеб
очень быстро черствеет из-за того, что теряет много влаги и в нем начинают
происходить химические реакции. Мука, используемая для выпекания большинства
видов хлеба, содержит молекулы крахмала, которые образуют кристаллическую
структуру. В процессе выпекания при добавлении воды эта структура нарушается,
что и позволяет тесту поглотить воду. Таким образом "жесткие" молекулы крахмала
становятся больше похожими на гель, а хлеб приобретает пышную, ноздреватую
структуру.
Когда
продукт охлаждается, то вода покидает крахмал. В результате образуются
твердые кристаллы крахмала, благодаря которым хлеб становится сухим
и хрустящим.
Чтобы
продукт долго оставался свежим и вкусным, эксперты рекомендуют хранить его при
комнатной температуре, а не в холодильнике, потому что холод лишь ускоряет
процесс черствения. Лучше всего оставлять хлеб в герметичном боксе (хлебнице).
Если у вас нет такого приспособления, тогда используйте пластиковый контейнер
или кладовку. Кроме этого, свежесть целого (не нарезанного) батона можно
сохранить, отрезая первый кусок не с конца, а с середины.
Напомним,
диетолог Мария Черняева отметила, что по составу свежеиспеченный хлеб отличается от немного полежавшего. В нем больше кислотности, поэтому он сложно
переваривается, а его употребление может навредить пищеварению.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что черный хлеб совершенно не опасен для людей,
страдающих сахарным диабетом, потому что он замедляет рост уровня глюкозы в
крови. Но по словам диетолога, современные производители идут на обман,
добавляя в хлеб различные красители и вредные химические добавки, которые
усиливают вкус и при этом грозят повышением сахара в организме.
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