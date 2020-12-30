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Как правильно говорить "нет" на деловой встрече

Как лучше говорить "нет", чтобы сохранить нормальные отношения с партнером

сегодня, 17:41
Автор:

Павел Зинченко

Деловые встречи — это важная часть любого бизнеса. Без них совсем обойтись никак нельзя. Но если вы уже точно решили сказать своему деловому партнеру "нет" или даже избежать встречи, мы подскажем тебе, что следует делать, чтобы сохранить уважительное отношение между вами.

Как правильно говорить "нет" на деловой встрече

Говорим "нет" правильно. Фото: spo.mosmetod.ru

Почта

Всегда отказывайся посредством почты. Тогда удасться избежать осуждающего взгляда и лишних слов. Советуем сразу указывать причины, почему не можешь прийти. Постарайся не оставить по себе славу полного негодяя.

Мобильный

Мобильная связь поможет не говорить прямо в глаза "нет" тому, кого не хочешь сильно обидеть.

Семья

Семья — самый беспроигрышный вариант. Тут никто не будет спорить, ведь она всегда и у всех на первом месте (в идеале, по крайней мере). Ну а если инициатор совсем настойчивый, скажи, что едешь повидать своих детишек. В 99% случаев такие отговорки прокатывают.

Кофе

Часто так бывает, что предлагают поговорить за чашечкой кофе. Ты ожидаешь непринужденного разговора, а человек на самом деле хочет серьезные дела с тобой обсудить. В таком случае не отказывайся, а проси писать письма. Так сэкономишь собственное время и при этом не поступишь грубо с потенциальным деловым партнером.

Большой ивент

Чтобы не тратить много времени на одного человека, спроси, будет ли он на каком-то грядущем мероприятии. Если да — там и поговорите обо всем, что его интересует.

Умение говорить "нет" — это тонкое искусство, его нужно тщательно развивать. Мы не сомневаемся в том, что ты справишься. Также издание "Комментарии" расскажет, как оставаться бодрым весь день.  


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/755743-delovye-vstrechi-kak-im-mjagko-skazat-net
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