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Как правильно стерилизовать банки: три лучших способа

Стерилизация — один из способов уничтожения микроорганизмов

сегодня, 14:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Как правильно стерилизовать банки: три лучших способа

Главная задача летом — сохранить урожай, запастись домашними компотами, вареньем, соленьями, соусами, основами для борщей и овощных рагу. Но, чтобы иметь возможность наслаждаться плодами своего труда целую зиму - пора вспомнить, как правильно стерилизовать банки для консервации. О этом сообщает издание Smak.

Пар 

Самый распространенный способ - это стерилизация паром.  Для этого вам понадобится широкая кастрюля, наполненная водой, и решетка, на которой будут располагаться банки.

Чем шире будет кастрюля, тем большее количество банок вы сможете стерилизовать одновременно. Железные крышки от банок опускаются в кипящую в кастрюле воду и кипятятся, пока банки находятся под паром.

Перед закатыванием стерилизованные банки должны быть абсолютно сухими, поэтому после стерилизации их необходимо снять с решетки и поставить вверх дном на чистое вафельное полотенце.

Кипящая вода

Еще один способ - это стерилизация банок в кипящей воде. Этот метод удобен, если вам надо простерилизовать небольшое количество маленьких банок. В кастрюлю набирается холодная вода так, чтобы банки были покрыты полностью. После закипания воды, дайте прокипеться банкам еще минут 5. Затем банки нужно вынуть и разместить на полотенце.

В духовом шкафу

Этот способ подходит для большого количества банок, и удобен тем, что следить за банками не нужно. Подготовленные мытые банки устанавливаются вверх дном на противень в холодной духовке. Затем выставляется температура около 120°С на 15 минут.

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