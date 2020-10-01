Как правильно подобрать сыр к вину: шесть советов

Вооружившись информацией от winefolly, вы сможете самостоятельно создавать удивительные сочетания вина и сыра.

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Совет №1: сочетайте вина и сыры с равной интенсивностью.

Этот совет — самый важный для создания сырно-винных комбинаций. Например, нежные ароматы сыра сорта Грюйер будут подавлены смелым Каберне Совиньон, но они идеально чувствуются в сочетании с Пино Нуар.

Как общее правило:

Вина с крепостью более 14,5% более насыщены и ощущаются сильнее с сырами с острым вкусом.

Вина с крепостью менее 12% менее насыщенны и хорошо сочетаются с сырами с более тонким вкусом.

Совет № 2: Яркие красные вина лучше всего сочетаются с выдержанными сырами.

Чем больший термин сыр выдерживается и теряет содержание воды, тем насыщеннее становятся его вкусовые качества. Эта деталь идеально подходит для создания "пары" к дерзким красным винам, поскольку содержание жира в сыре балансирует содержание танинов в вине. Поэтому, под красное вино выбирайте сыры, выдержанные не менее одного года — чеддер, грюйер, манчего, гауда, проволоне или некоторые сорта пармезана, такие как пармезан-реджано и грана падано.

Совет № 3: сыры с плесенью подходят к сладким винам

Крепкие сладкие вина, такие как Мускат, Гевюрцтраминер, десертные вина из ягод позднего урожая, а также Портвейн прекрасно сочетаются с сырами с голубой плесенью по причине того, что винная сладость помогает сбалансировать вкус плесени в сыре и сделать его более сливочным.

Классическое сочетание этой пары — портвейн с сыром Стилтон и Сотерн с рокфором. Попробуйте, не пожалеете!

Совет № 4: игристые вина невероятно сочетаются с мягкими сливочными сырами.

За счет кисловатого привкуса, игристые вина подчеркивают вкус сливочных мягких сыров, таких как бри, мюнстер, камамбер, кремон или Époisses de Bourgogne.

Совет № 5: вина и сыры из одного региона – идеальная пара.

Не игнорируйте местные традиции производителей вина и сыров- сочетайте между собой "земляков", например, Совиньон Блан с козьим сыром из долины Луары во Франция, Шардоне с Époisses de Bourgogne из правинции Бургундия, Франция, и испанский Гарнача с Манчего.

Совет №6: Во всех непонятных ситуациях выбирайте твердый ореховый сыр.

При сервировке нескольких вин самых безопасных и популярных вариантом будет подача к ним твердого орехового сыра. В нем достаточно остроты, чтобы уравновесить танин в красном вине, но в то же время он деликатен, чтобы дополнить нежные белые вина.

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