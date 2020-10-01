Как правильно подобрать сыр к вину: шесть советов

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Дмитрий Симоненко
Вооружившись информацией от winefolly, вы
сможете самостоятельно создавать удивительные сочетания вина и сыра.
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Совет №1: сочетайте вина и сыры с
равной интенсивностью.
Этот совет —
самый важный для создания сырно-винных комбинаций. Например, нежные ароматы сыра
сорта Грюйер будут подавлены смелым Каберне Совиньон, но они идеально чувствуются
в сочетании с Пино Нуар.
Как общее правило:
Вина с
крепостью более 14,5% более насыщены и ощущаются сильнее с сырами с острым
вкусом.
Вина с крепостью
менее 12% менее насыщенны и хорошо сочетаются с сырами с более тонким вкусом.
Чем больший
термин сыр выдерживается и теряет содержание воды, тем насыщеннее становятся
его вкусовые качества. Эта деталь идеально подходит для создания "пары" к
дерзким красным винам, поскольку содержание жира в сыре балансирует содержание
танинов в вине. Поэтому, под красное вино выбирайте сыры, выдержанные не менее
одного года — чеддер, грюйер, манчего,
гауда, проволоне или некоторые сорта пармезана, такие как пармезан-реджано и
грана падано.
Совет № 3: сыры с плесенью подходят к
сладким винам
Крепкие
сладкие вина, такие как Мускат, Гевюрцтраминер, десертные вина из ягод позднего
урожая, а также Портвейн прекрасно сочетаются с сырами с голубой плесенью по
причине того, что винная сладость помогает сбалансировать вкус плесени в сыре и
сделать его более сливочным.
Классическое
сочетание этой пары — портвейн с сыром Стилтон и Сотерн с рокфором. Попробуйте,
не пожалеете!
Совет № 4: игристые вина невероятно
сочетаются с мягкими сливочными сырами.
За счет
кисловатого привкуса, игристые вина подчеркивают вкус сливочных мягких сыров,
таких как бри, мюнстер, камамбер, кремон или Époisses de Bourgogne.
Не
игнорируйте местные традиции производителей вина и сыров- сочетайте между собой
"земляков", например, Совиньон Блан с козьим сыром из долины Луары во Франция,
Шардоне с Époisses de Bourgogne из правинции Бургундия, Франция, и испанский
Гарнача с Манчего.
Совет №6: Во всех непонятных
ситуациях выбирайте твердый ореховый сыр.
При сервировке нескольких вин самых безопасных и популярных вариантом будет подача к ним твердого орехового сыра. В нем достаточно остроты, чтобы уравновесить танин в красном вине, но в то же время он деликатен, чтобы дополнить нежные белые вина.
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