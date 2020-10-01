kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Как правильно подобрать сыр к вину: шесть советов
commentss НОВОСТИ Все новости

Как правильно подобрать сыр к вину: шесть советов

Вино и сыр – классическая вкусовая комбинация, известная каждому, однако существует ряд правил, которых стоит придерживаться

1 октября 2020, 22:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Вооружившись информацией от winefolly, вы сможете самостоятельно создавать удивительные сочетания вина и сыра.

Как правильно подобрать сыр к вину: шесть советов

hotel-edem.lviv.ua

Совет №1: сочетайте вина и сыры с равной интенсивностью.

Этот совет — самый важный для создания сырно-винных комбинаций. Например, нежные ароматы сыра сорта Грюйер будут подавлены смелым Каберне Совиньон, но они идеально чувствуются в сочетании с Пино Нуар.

Как общее правило:

Вина с крепостью более 14,5% более насыщены и ощущаются сильнее с сырами с острым вкусом.

Вина с крепостью менее 12% менее насыщенны и хорошо сочетаются с сырами с более тонким вкусом.

 Совет № 2: Яркие красные вина лучше всего сочетаются с выдержанными сырами.

Чем больший термин сыр выдерживается и теряет содержание воды, тем насыщеннее становятся его вкусовые качества. Эта деталь идеально подходит для создания "пары" к дерзким красным винам, поскольку содержание жира в сыре балансирует содержание танинов в вине. Поэтому, под красное вино выбирайте сыры, выдержанные не менее одного года —  чеддер, грюйер, манчего, гауда, проволоне или некоторые сорта пармезана, такие как пармезан-реджано и грана падано.

Совет № 3: сыры с плесенью подходят к сладким винам

Крепкие сладкие вина, такие как Мускат, Гевюрцтраминер, десертные вина из ягод позднего урожая, а также Портвейн прекрасно сочетаются с сырами с голубой плесенью по причине того, что винная сладость помогает сбалансировать вкус плесени в сыре и сделать его более сливочным.

Классическое сочетание этой пары — портвейн с сыром Стилтон и Сотерн с рокфором. Попробуйте, не пожалеете!

Совет № 4: игристые вина невероятно сочетаются с мягкими сливочными сырами.

За счет кисловатого привкуса, игристые вина подчеркивают вкус сливочных мягких сыров, таких как бри, мюнстер, камамбер, кремон или Époisses de Bourgogne.

 Совет № 5: вина и сыры из одного региона – идеальная пара.

Не игнорируйте местные традиции производителей вина и сыров- сочетайте между собой "земляков", например, Совиньон Блан с козьим сыром из долины Луары во Франция, Шардоне с Époisses de Bourgogne из правинции Бургундия, Франция, и испанский Гарнача с Манчего.

Совет №6: Во всех непонятных ситуациях выбирайте твердый ореховый сыр.

При сервировке нескольких вин самых безопасных и популярных вариантом будет подача к ним твердого орехового сыра. В нем достаточно остроты, чтобы уравновесить танин в красном вине, но в то же время он деликатен, чтобы дополнить нежные белые вина.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые назвали алкоголь, который защищает мозг от болезней



 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости