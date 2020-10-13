Как отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового: советы экспертов

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Дмитрий Симоненко
В последнее время в интернете появился новый вид мошенничества – фейковые интернет-магазины. Они продают буквально все — начиная от нишевой косметики и парфюмерии, заканчивая брендовой одеждой. Цены, в отличие от известных онлайн-серверов, значительно ниже. Оправдывая ценовую политику фейкового сайта, мошенники придумывают разнообразные уловки, но чаще всего представленнуюпродукцию, выдают за конфискат. Как же отличить такие сайты от настоящих интернет-магазинов рассказывают эксперты Сегодня.
Источник: inbusiness.kz
Так, известно, что такие
ресурсы, созданные интернет-мошенниками, могут быть как две капли воды похожи
на известные онлайн-сервисы, за исключением одного "но" : в адресной
статье к оригинальному названию приписываются посторонние цифры или буквы.
Кроме того,
любой интернет-ресурс можно проверить через специальное предложение.
Делая
покупку в интернете, принимайте во внимание элементы, которые свидетельствуют о
защите магазина. Так, например, наличие замкнутого замочка в левом углу говорит
о том, что сайту можно доверять. Если же данный значок отсутствует, есть все
основания предполагать, что на вашем доверии хотят заработать.
Также известно,
что на таких сайтах псевдо-продавцы требуют — читай вымогают — полную оплату
товара.
Ранее
"Комментарии" писали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.
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