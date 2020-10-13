Как отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового: советы экспертов

В последнее время в интернете появился новый вид мошенничества – фейковые интернет-магазины. Они продают буквально все — начиная от нишевой косметики и парфюмерии, заканчивая брендовой одеждой. Цены, в отличие от известных онлайн-серверов, значительно ниже. Оправдывая ценовую политику фейкового сайта, мошенники придумывают разнообразные уловки, но чаще всего представленнуюпродукцию, выдают за конфискат. Как же отличить такие сайты от настоящих интернет-магазинов рассказывают эксперты Сегодня.

Источник: inbusiness.kz

Так, известно, что такие ресурсы, созданные интернет-мошенниками, могут быть как две капли воды похожи на известные онлайн-сервисы, за исключением одного "но" : в адресной статье к оригинальному названию приписываются посторонние цифры или буквы.



Кроме того, любой интернет-ресурс можно проверить через специальное предложение.

"По доменному имени. Есть много сайтов, которые дают информацию о том, когда создан тот или иной сайт. Это у вас займет пять минут. Взяли ссылку, забили, если вы знаете этот интернет магазин, а ссылка создана буквально месяц назад – это фишинг", – пояснил эксперт по кибер-безопасности Руслан Боглов.

Делая покупку в интернете, принимайте во внимание элементы, которые свидетельствуют о защите магазина. Так, например, наличие замкнутого замочка в левом углу говорит о том, что сайту можно доверять. Если же данный значок отсутствует, есть все основания предполагать, что на вашем доверии хотят заработать.

Также известно, что на таких сайтах псевдо-продавцы требуют — читай вымогают — полную оплату товара.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

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