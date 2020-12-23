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Как открыть бутылку вина без штопора

Существует несколько оригинальных способов открыть вино с помощью подручных материалов

сегодня, 13:45 comments1030
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый человек хоть раз в жизни имел под рукой бутылку вина и не имел штопора. Что делать в такой неудобной ситуации и чем можно откупорить бутылку, рассказываем ниже.

Как открыть бутылку вина без штопора

Открываем бутылку вина с помощью подручных материалов. Фото: blog.liebherr.com

1. Саморез

Если вблизи вас внезапно окажется коробка с инструментами, найдите там самый длинный саморез и зажим. Заверните саморез в пробку и выньте его щипцами или другим подобным инструментом. Если головка самореза большая, вместо зажима можно использовать обычную вилку.

2. Зажигалка

Сдерите все лишнее из горлышка бутылки и начните греть зажигалкой место у пробки. После того как пробка достаточно нагреется, она быстро вылетит из горлышка.

3. Палочки для суши

Если вы используете этот метод, вам нужно будет не вытаскивать пробку, а втискивать ее внутрь бутылки. Такую процедуру делать нужно на расстоянии от светлых и новых вещей, ведь вино частично может пролиться. Лучше всего для такого способа открывания подойдут палочки для суши. Они очень длинные и прочные. Однако, можно использовать и другие подобные материалы.

4. Нож

Чтобы открыть бутылку вина ножом, нужно слегка вдавить пробку. Затем возьмите нож и вставьте в пробку внутрь. Далее просто выкручивайте так, будто у вас в руках штопор.

5. Бутылка с газированной водой

Даже газированная вода может помочь открыть бутылку с вином. Для этого одному человеку надо крепко держать вино в руках. Другой наносит несколько сильных ударов пластиковой бутылкой с напитком по дну бутылки. Стараться нужно до тех пор, пока пробка не выскользнет из горлышка. Пробка должна подняться настолько, чтобы ее можно было открыть руками.

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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/kak-otkryt-butylku-vina-bez-shtopora/
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