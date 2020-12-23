Как открыть бутылку вина без штопора

Каждый человек хоть раз в жизни имел под рукой бутылку вина и не имел штопора. Что делать в такой неудобной ситуации и чем можно откупорить бутылку, рассказываем ниже.

Открываем бутылку вина с помощью подручных материалов. Фото: blog.liebherr.com

1. Саморез

Если вблизи вас внезапно окажется коробка с инструментами, найдите там самый длинный саморез и зажим. Заверните саморез в пробку и выньте его щипцами или другим подобным инструментом. Если головка самореза большая, вместо зажима можно использовать обычную вилку.

2. Зажигалка

Сдерите все лишнее из горлышка бутылки и начните греть зажигалкой место у пробки. После того как пробка достаточно нагреется, она быстро вылетит из горлышка.

3. Палочки для суши

Если вы используете этот метод, вам нужно будет не вытаскивать пробку, а втискивать ее внутрь бутылки. Такую процедуру делать нужно на расстоянии от светлых и новых вещей, ведь вино частично может пролиться. Лучше всего для такого способа открывания подойдут палочки для суши. Они очень длинные и прочные. Однако, можно использовать и другие подобные материалы.

4. Нож

Чтобы открыть бутылку вина ножом, нужно слегка вдавить пробку. Затем возьмите нож и вставьте в пробку внутрь. Далее просто выкручивайте так, будто у вас в руках штопор.

5. Бутылка с газированной водой

Даже газированная вода может помочь открыть бутылку с вином. Для этого одному человеку надо крепко держать вино в руках. Другой наносит несколько сильных ударов пластиковой бутылкой с напитком по дну бутылки. Стараться нужно до тех пор, пока пробка не выскользнет из горлышка. Пробка должна подняться настолько, чтобы ее можно было открыть руками.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как не поссориться с близкими на праздниках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!