Как определить настоящее золото: четыре способа

Настоящее золото или нет может установить профессиональная оценка ювелирных изделий. Но если у вас нет такой возможности, не расстраивайтесь – узнать подделку можно и самостоятельно с помощью несложных уловок. Четыре способа отличить настоящее золото от подделки опубликовал портал Ukrhealth.

Во-первых, осмотрите ювелирное изделие. На каждом золотом украшении должно быть специальное клеймо, которое подтверждает пробу драгоценного металла. Также на настоящем благородном металле вы найдете именник – индивидуальный код производителя. В нем зашифровывается информация об украшении, например, год выпуска. Так, украинский производители выпускают именники с трезубцами, такой символ означает, что изделие прошло отбор в пробирной палате.

Во-вторых, проверьте изделие с помощью уксуса. Потому как поддельное золото быстро темнеет под его воздействием. Налейте в стакан три столовые ложки уксусной кислоты 70% и погрузите изделие в жидкость на 10-20 минут. Настоящее золото не изменит цвет.

В-третьих, устройте магнитный тест – попросту положите магнит на изделие. Чистое золото – диамагнитик, то есть не имеет абсолютно никаких магнитных свойств, поэтому объект не должен вибрировать. Но золотые цепочки, обручальные кольца и другие изделия содержат сторонние сплавы (его называют лигатурой) и могут незначительно притягиваться. Украшения из высокопробного металла взаимодействуют с магнитом, но сила притяжения несущественна.

В-четвертых, действенный способ проверки – йод. Предварительно нужно немного зашкурить изделие: достаточно потереть украшение об джинсы или другую плотную ткань. Далее возьмите ватную палочку, окуните ее в йод и проведите по поверхности золота, при этом лучше нанести маленькое незаметное пятнышко. Если золото потемнело, значит, оно подлинное. После протрите изделие нашатырным спиртом и потемнение пройдет. А вот если после нанесения йода цвет украшения не изменился, вероятно, перед вами латунь, бронза или медь.

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