Как определить качественный шоколад - ответ победительницы "МастерШеф"

Победительница шоу "МастерШеф-2", что на телеканале СТБ, Елизавета Глинская на своей странице в Instagram рассказала, как определить качественный шоколад по составу, а также призналась, что сделать это довольно-таки непросто.

Как определить качественный шоколад - фото из открытых источников

Глинская утверждает, что чаще всего в магазинах она покупает черный шоколад, ведь по-настоящему качественный продукт легче идентифицировать, чем другие виды шоколада:

"Его легко идентифицировать – стоит только посмотреть на состав: что в нем содержится. На первом месте среди ингредиентов всегда указывают то, чего в продукте больше. В черном шоколаде это должно быть какао тертое, потом какао-масло, сахар и лецитин – все!" – написала эксперт.





Победительница кулинарного проекта также призналась, что найти на полках супермаркетов хороший шоколад с низким содержанием сахара очень непросто. По ее словам, даже в "суперчерном" и "супернатуральном" продукте в ингредиентах на первом месте стоял сахар. Эксперт отметила, что найти качественный шоколад ей удалось спустя 30 минут поисков.

Напомним, что любители ежедневно побаловать себя порцией шоколада могут даже не догадываться, что происходит с их организмом в это время. Для того чтобы он приносил здоровью максимальную пользу, нужно правильно подойти к выбору данной сладости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что существует мало сладостей, от которых можно ощущать себя настолько же хорошо, как от черного шоколада. Он содержит в своем составе небольшое количество сахара, полезные жиры, а также антиоксиданты. Американские диетологи изучили исследования, в которых доказывается польза шоколада, и представили основные результаты обществу.









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