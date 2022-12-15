Как обогреть жилье, когда нет света и газа: две новые идеи

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Лиля Воробьева
По причине ракетных атак РФ, направленных на отечественные энергосистемы, граждане часто остаются в холоде, без электричества и газа. Согреть свою семью в это время помогут эти советы.
Чтобы обогреть жилье можно нагреть камни (фото из открытых источников)
Нагреет обогреватель со свечей
Чтобы сделать домашний обогреватель, нужно иметь 200 мл стеклянную банку и металлическую крышку, которую можно закрутить, подсолнечное масло, фитиль, металлическую консервную банку, небольшую дощечку и изогнутый металлический кусок.
Инструкция:
1. Масло нужно налить в банке. Сделать в крышке отверстие, использовав отвертку. В дырку нужно пропустить фитиль из натуральных нитей.
2. К доске шурупами нужно прикрутить пластинку из металла. На другом ее конце закрепить консервную банку, чтобы шейка была внизу. Изделие должно напоминать "абажур".
3. Поставить банку с маслом на доску и нужно зажечь фитиль так, чтобы тепло поднималось вверх и грело консервную банку. От нагретой банки тепло пойдет в стороны и будет греть комнату. Банка с маслом можно заменить обычной свечой.
Еще домашний обогреватель можно настроить иначе. На кирпичи кладут металлическую решетку. Ее можно вынуть из духовки. На верх кладут перевернутый чугунок, а под ним зажигают свечу. Тепло свечи будет греть стенки чугунной кастрюли и нагреть квартиру.
Обогреют камни
Это решение выручит в затруднительной ситуации, когда электроэнергия отсутствует несколько дней. Нужно разжечь на улице огонь и нагреть на нем камни.
Пока они горячее, их нужно занести в дом и положить в металлическую посуду. Но разместить подальше от легковоспламеняющихся вещей.
Горячие камни хорошо отдают тепло и нагревают комнату.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, какими дровами лучше не отапливать дом.
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ККК
сегодня, 21:10
Статью писал дебил из сумасшедшего дома)) Могу ему пожелать до конца жизни так обогревать свое жилье на 20 этаже.