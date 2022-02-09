Как часто нужно менять постель: советы, которые игнорируют почти все

Все знают, что постель нужно менять регулярно и лучше с этим не затягивать. Вместе с тем большинство не прислушиваются к этим рекомендациям. Как пишет Reviewed, стирать постельное белье необходимо не реже раза в две недели. Во время сна на коже могут накапливаться мертвые клетки, пылевые клещи, кожный жир и остающиеся на кровати бактерии. Кроме этого, обратите внимание на этикетку перед стиркой, чтобы не испортить ткань в стиральной машинке. Обычно такие вещи нужно стирать при высоких температурах.

Постель - фото из открытых источников

Важно также не перезагружать стиральную машину. Белье должно перемещаться по барабану. Так она лучше отречется. Также эксперты рекомендуют иногда вывешивать постель на открытом воздухе, чтобы ее высушивало солнце. А еще – гладить простыни, чтобы окончательно уничтожить все микробы.

Напомним, многие люди безответственно подходят к личной гигиене и могут не менять постельное белье месяц, а то и больше. Они не задумываются над тем, какие "монстры" способны жить в их кровати. Микробиолог Оксана Вольская в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, как часто нужно менять постельное белье, чтобы в нем не накапливались бактерии. Об этом передает издание "Сегодня". Специалист отметила, что свою кровать стоит держать в чистоте, ведь в среднем человек проводит во сне 8 часов в день. И чтобы сон был приятным и комфортным, постель должна быть мягкой, свежей и чистой. Почему это так важно? Во-первых, из-за влаги, которая накапливается, когда мы спим, постель является идеальной средой для размножения бактерий и грибков. А во-вторых, если регулярно не проветривать одеяла и подушки, то заведутся пылевые клещи. Выносите их на балкон, вытряхивайте, можно оставить на некоторое время на морозе или под лучами солнца.

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