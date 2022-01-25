Как быстрее заснуть: Комаровский дал совет (ВИДЕО)

Популярный среди широких слоев населения украинский доктор и ведущий Евгений Комаровский рассказал о действенном средстве, которое поможет преодолеть бессонницу.

Многие люди не могут заснуть ночью (фото из открытых источников)

В частности, на своей странице в социальных сетях врач дал совет, как быстро уснуть. Он посоветовал, чтобы быстро заснуть, нужно чтобы ноги находились в тепле.

По словам медика, одной из главных причин, когда человек не может заснуть, является обычная банальность, на которую никто не обращает внимания – холодные ноги.

Евгений Комаровский привел в этом случае исследование ученых, чтобы его советы не выглядели голословными. По их исследованиям, даже когда в комнате температура почти 23 градуса, многие жители чувствуют холод в ногах. Радикально решить эту проблему можно очень быстро – просто надеть себе на ноги теплые носки.

По результатам исследования, обитатели в носках сразу спят и делают это на 7,5 минут быстрее, чем другие, игнорирующие этот необходимый предмет белья.

Как резюмировал авторитетный доктор, даже общая протяженность ночного отдыха людей, одевающих носки, в среднем более 30 минут больше, чем у других, которые не одевают на ноги носков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский раскритиковал популярное народное средство от кашля . По словам Комаровского, редькой с медом нельзя вылечить современные болезни. Как вот досаждающий вам бронхит или воспаление легких, коронавирусное заболевание или грипп? Врач может рассказать, что нет такого заболевания, где в современных протоколах лечения предусмотрена редька и мед, как эффективное средство.

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