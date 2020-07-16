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Готовим велосипед к зиме: несколько дельных советов

Следуя этим советам ты сможешь больше не беспокоиться за свой велосипед

сегодня, 11:54
Автор:

Павел Зинченко
Готовим велосипед к зиме: несколько дельных советов

На сегодня существует множество экстремалов, которые любят велосипедную езду зимой. Но если ты к таковым не относишься, то тебе следует надежно спрятать свой велосипед на зиму до наступления более теплых времен. Сегодня мы расскажем тебе, как правильно хранить велосипед зимой. В этом нам поможет портал mport.

Помещение, в котором велосипед будет храниться

Мороз, влага и солнце являются главными врагами любого велосипеда. Идеальное место для его хранения - кладовка, подвал или гараж. Балкон является самым настоящим местом погибели твоего верного педального "скакуна".

Консервация

Байк нужно протереть влажной тряпкой. А еще лучше - разобрать его и тщательно почистить каждую деталь. После этого почисти цепь, смажь ее, все звезды и тросы-переключалки. Цепь лучше снять или хотя бы переключить передачи на самые маленькие звезды. В качестве смазки подойдет любое машинное масло.

Колеса

Если байк будет подвешен за раму, колеса можно накачать на 50%, этого будет вполне достаточно. Если же велосипед будет стоять на своих двух, то накачать их следует на все 100% — чтобы не испортить ободья и резину. А если на зиму ты вообще снимешь колеса с велосипеда, то будет очень круто.

Следуй этим советам, и твой велосипед сможет без проблем пережить зимнюю спячку. Также издание "Комментарии" сообщало, что электрический велосипед впервые напечатали на 3D-принтере.


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