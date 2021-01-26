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Главные секреты дрожжевого от шефа

Среди хозяек часто можно услышать фразу: "Пироги пеку любые, кроме дрожжевых. Боюсь". Если вы пока еще опасаетесь сдобы, этот материал точно для вас

26 января 2021, 21:00
Автор:

Ольга Чародий

Кухонные секреты для теста от шеф-поваров. Сохраните обязательно.  

Главные секреты дрожжевого от шефа

Булочки (фото из открытых источников)

-  Чем больше в тесте яиц, масла и сахара – тем труднее ему подниматься. Поэтому дрожжей — требуется больше. 

 - тесто нельзя держать на сквозняке или холоде. Не любит сквозняков и резких перепадов температур. Чтобы тесто подошло быстрее, можно поставить его в духовку, — но не больше 50 градусов, пишет qkempek.livejournal.com.

 -  в рецепте рекомендуют растопить масло, то нужно сначала растопить, а потом остудить. И только потом класть в тесто.

 - в тесто обязательно нужно добавлять соль и немного растительного масла

 - вымешивать тесто лучше всего руками.

 - Чтобы определить, что тесто уже готово к раскатке, надо сделать пальцем небольшую выемку. Если она останется на тесте в течение 5 минут, значит, тесто уже подошло насколько возможно, и пора раскатывать. Если заметно затянулась, то можно подождать еще.

Напомним, кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем. В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины. Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника. 

Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта.  Немецкий медик рассказал, что кишечник "отравляют" и высокие дозы сахара. Они вытесняют полезные бактерии из организма, способствуя росту вредных. 



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Источник: https://food.inmyroom.ru/
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