Главные секреты дрожжевого от шефа

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Ольга Чародий
Кухонные секреты для теста от шеф-поваров. Сохраните обязательно.
Булочки (фото из открытых источников)
- Чем больше в тесте яиц, масла и сахара – тем
труднее ему подниматься. Поэтому дрожжей — требуется больше.
- тесто нельзя держать
на сквозняке или холоде. Не любит сквозняков и резких перепадов температур.
Чтобы тесто подошло быстрее, можно поставить его в духовку, — но не больше 50
градусов, пишет qkempek.livejournal.com.
- в рецепте рекомендуют растопить масло, то
нужно сначала растопить, а потом остудить. И только потом класть в тесто.
- в тесто обязательно
нужно добавлять соль и немного растительного масла
- вымешивать тесто
лучше всего руками.
- Чтобы определить, что тесто уже готово к раскатке, надо сделать пальцем небольшую выемку. Если она останется на тесте в течение 5 минут, значит, тесто уже подошло насколько возможно, и пора раскатывать. Если заметно затянулась, то можно подождать еще.
Напомним, кишечник является одним из самых важных органов, поэтому его стоит беречь и "радовать" правильными продуктами. Немецкий врач-терапевт Томас Фрилинг рассказал, что стоит исключить из рациона, чтобы защитить кишечник от серьезных проблем. В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от колбасных изделий, в частности копченых, потому что они содержат нитриты, которые при попадании в пищеварительный тракт могут превратиться в канцерогенные нитрозамины. Такие продукты негативно влияют на бактериальную флору и значительно увеличивают риск развития рака кишечника.
Также по словам терапевта, этот орган серьезно страдает из-за употребления большого количества красного мяса, ведь в нем много насыщенных жиров, соли и нитратов. В неделю рекомендуется употреблять не более 500 г продукта. Немецкий медик рассказал, что кишечник "отравляют" и высокие дозы сахара. Они вытесняют полезные бактерии из организма, способствуя росту вредных.
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