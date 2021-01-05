Где хранить деньги: пять надежных домашних тайников

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Светлана Шкурупий
Первое, что стоит запомнить - не храните дома большие суммы денег, потому что постоянно находиться дома не получиться, а замков, которые нельзя вскрыть, пока не придумали. Если же вы не доверяете банкам и предпочитаете хранить свои "сокровища" дома, тогда предлагаем несколько вариантов тайников.
где в доме лучше спрятать деньги / фото: Sergey Nazarov/IStock
Аквариум, террариум
Если замок в аквариуме для рыбок грабители еще решатся распотрошить, то в террариум полезет не каждый. Деньги можно спрятать в пакете в конструкцию из камней и растений.
В стиральной машине
Снимите заднюю стенку стиральной машины и поместите туда деньги. Место рядом с двигателем защищено от проникновения воды. Упакуйте свои сбережения в пакетик и прикрепите с помощью скотча, например.
В бутафорской розетке
Установите одну или несколько таких розеток в квартире. Можно в качестве тайника использовать и обычную, только нужно предварительно отключить электричество. Пакет с украшениями или деньгами разместите за пластиковой накладкой.
Банка из-под моющего средства
Она должна быть неприметной, находиться среди большого количества других банок и пузырьков, стоять не на самом доступном месте, например, в шкафчике или под ванной.
В глобусе
В обычном глобусе можно спрятать ценные вещи на время отъезда или оборудовать заначку. А чтобы тайник никак не привлекал внимание, ценности нужно положить в небольшой пакетик и аккуратно приклеить к стенке шара с помощью скотча.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент ОО Деловой клуб "Партнер", инвестиционный консультант Сергей Ивагло рассказал, в какой валюте лучше всего хранить деньги.
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