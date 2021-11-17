Этот продукт эффективно снижает давление: он дома у каждого

Пища оказывает значительное влияние на показатели артериального давления. И вот специи, которые могут привести к понижению этих характеристик. Добавление к еде 6,5 г (примерно 1,3 чайных ложек) трав и специй в день связано с понижением артериального давления, пишет ferra.

Специи - фото из открытых источников

Исследователи выяснили, что ежедневное употребление кардамона существенно снижает АД. Эта специя является антиоксидантом, она считается сильным диуретиком. Имбирь помогает снизить АД благодаря блокаде кальциевых каналов. Имбирь также эффективно снижает контрактуру мышц, что полезно при гипертонии. Наконец, он предотвращает скопление тромбов в артериях. Широкодоступный большинству украинцев чеснок содержит субстанцию ​​под названием алицин. Она обладает антибактериальными и антигипертензивными свойствами, благодаря которым чеснок эффективно уменьшает АД.

По словам экспертов, добавление трав и специй в пищу – отличный способ добавить аромат блюдам, при этом не используя натрий, сахар и насыщенные жиры. Особенно полезно, если приправы дополняют блюда из овощей и фруктов. При этом дальнейшие исследования по теме, где приправы будут добавлены к здоровой диете, позволят составить новые диетические рекомендации.

Напомним, многие люди жалуются на гипертонию — повышенное артериальное давление. В таких случаях необходимо обращаться к специалисту и проходить курс лечения. Если же вы хотите предотвратить развитие заболевания, тогда пересмотрите свой рацион и образ жизни в целом. Специалисты отмечают, что нельзя игнорировать гипертонию, поскольку она ухудшает общее самочувствие и мешает нормальному функционированию человека. Плюс ко всему, заболевание повышает риск возникновения серьезных проблем с сердцем.













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