Это масло ускоряет рост волос на 40%.

Выпадение волос является проблемой многих людей как мужчин, так и женщин. Ученые обнаружили, что масло семян тыквы может ускорить рост волос на целых 40%. Ученые из Кореи набрали 76 пациентов мужского пола с легким или умеренным выпадением волос. Ежедневно в течение 24 недель им давали либо 400 миллиграммов семян тыквы, либо плацебо, пишет healthline.

Девушка (фото из открытых источников)

Изменение роста волос на коже головы оценивалось по четырем результатам: оценка стандартизированных клинических фотографий незаинтересованным экспертом, баллы самооценки пациентов, толщина волос на коже головы и количество волос на коже головы. В группе, принимавшей масло семян тыквы, рост волос увеличился на 40%. При этом увеличилась не только длина, но и густота. "Исследование показывает, что масло семян тыквы может улучшить состояние волос и его следует рассматривать как альтернативное лечение", — заключили авторы.

Напомним, ухоженные волосы – это чистые волосы, в первую очередь. Многие девушки задумываются, насколько часто нужно мыть голову, чтобы сохранять дольше свежесть, объем и здоровый вид локонов. Об этом пишет Salonsecret. Эксперты объясняют, что важное значение имеет тип волос и их структура, поэтому все индивидуально. Например, жирные волосы рекомендуется мыть 4 раза в неделю. Если мыть чаще, тогда сальные железы активируются и восполнят дефицит кожного сала, а если мыть реже, то могут закупориться поры и появиться перхоть.

Людям с нормальным типом волос эксперты советуют мыть голову не чаще 2-х раз в неделю, чтобы они не выглядели грязными. Вьющиеся локоны можно даже реже, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется. Что касается сухих волос, то их желательно мыть 1-2 раза в неделю, если они у вас короткие, тогда можно и чаще. Но важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.

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