Есть решение: как навсегда избавиться от статического электричества на одежде

Статическое электричество – довольно неприятное явление, которое есть причиной того, что одежда прилипает к телу и вы "бьетесь" током. Но есть простые способы раз и навсегда покончить с этой проблемой.

Одежда. Фото из открытых источников

Когда ткани трутся друг о друга или о сухую кожу, они обмениваются электронами, и с повторным контактом каждый электрон получает положительный или отрицательный заряд. Электроны продолжают притягиваться друг к другу и слипаться, создавая статическое электричество, пока что-то не разорвет этот заряд.

Первый совет, как перестать бить током – распылите воду из пульверизатора на ткань. Это может прервать статическое электричество. Или используйте влажную ткань или бумажное полотенце для смачивания ткани. Убедитесь, что ткань успеет высохнуть до следующего контакта.

Также вам на помощь может прийти крем для рук. Добавьте влагу на вашу кожу с помощью крема для рук, чтобы разорвать связь и остановить налипание. Чтобы избежать пятен, дайте крему высохнуть перед тем, как разглаживать ткань.

Если ваши наряды вызывают электрический разряд при контакте с металлом, носите кожаную обувь. Кожаные подошвы позволяют электричеству свободно проходить через ваше тело после контакта с накопленными электронами. Резиновые подошвы действуют как диэлектрик, что усиливает статическое электричество.

Также добавление полстакана белого уксуса в цикл полоскания поможет уменьшить статическое электричество в сушилке. Уксус помогает вымыть остатки моющего средства и расслабляет волокна ткани, что уменьшает вероятность их слипания во время механического процесса сушки.

И помните, даже, если вы сортируете одежду перед стиркой, рассортируйте ее снова перед тем, как отправить в сушилку. Синтетические ткани, такие как нейлон и полиэстер, дольше держат свой заряд, что способствует более сильному статическому электричеству.

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