logo

BTC/USD

85611.66

ETH/USD

1640.20

LTC/USD

78.05

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг лайфхаки Есть решение: как навсегда избавиться от статического электричества на одежде
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть решение: как навсегда избавиться от статического электричества на одежде

Есть целый ряд проверенных способов, как перестать биться током

сегодня, 06:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Статическое электричество – довольно неприятное явление, которое есть причиной того, что одежда прилипает к телу и вы "бьетесь" током. Но есть простые способы раз и навсегда покончить с этой проблемой.

Есть решение: как навсегда избавиться от статического электричества на одежде

Одежда. Фото из открытых источников

Когда ткани трутся друг о друга или о сухую кожу, они обмениваются электронами, и с повторным контактом каждый электрон получает положительный или отрицательный заряд. Электроны продолжают притягиваться друг к другу и слипаться, создавая статическое электричество, пока что-то не разорвет этот заряд.

Первый совет, как перестать бить током – распылите воду из пульверизатора на ткань. Это может прервать статическое электричество. Или используйте влажную ткань или бумажное полотенце для смачивания ткани. Убедитесь, что ткань успеет высохнуть до следующего контакта.

Также вам на помощь может прийти крем для рук. Добавьте влагу на вашу кожу с помощью крема для рук, чтобы разорвать связь и остановить налипание. Чтобы избежать пятен, дайте крему высохнуть перед тем, как разглаживать ткань.

Если ваши наряды вызывают электрический разряд при контакте с металлом, носите кожаную обувь. Кожаные подошвы позволяют электричеству свободно проходить через ваше тело после контакта с накопленными электронами. Резиновые подошвы действуют как диэлектрик, что усиливает статическое электричество.

Также добавление полстакана белого уксуса в цикл полоскания поможет уменьшить статическое электричество в сушилке. Уксус помогает вымыть остатки моющего средства и расслабляет волокна ткани, что уменьшает вероятность их слипания во время механического процесса сушки.

И помните, даже, если вы сортируете одежду перед стиркой, рассортируйте ее снова перед тем, как отправить в сушилку. Синтетические ткани, такие как нейлон и полиэстер, дольше держат свой заряд, что способствует более сильному статическому электричеству.

Читайте также на портале "Комментарии" — как быстро избавиться от пятен от кофе на одежде: 5 простых способов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.realsimple.com/how-to-get-static-out-of-clothes-8651706
Теги:

Новости

Все новости