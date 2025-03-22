Как быстро избавиться от пятен от кофе на одежде: 5 простых способов

Удалить пятна от кофе можно быстро и эффективно с помощью подручных средств. Главное – действовать быстро и правильно подбирать средства для вывода. Рассказываем о пяти проверенных способах, которые помогут вернуть одежде чистоту без следов от разлитого напитка.

Пятно от кофе. Фото: freepik

1. Холодная вода – первая помощь

Самое главное правило – действовать немедленно! Если кофе пролился только, смой пятно под струей холодной воды. Чем быстрее ты это сделаешь, тем легче будет избавиться от загрязнения. Избегай горячей воды – она только закрепит пятно в волокнах ткани.

2. Пищевая сода – быстрое решение

Пищевая сода хорошо впитывает жидкость и нейтрализует загрязнение. Насыпь небольшое количество соды на пятно, добавь несколько капель воды, чтобы образовалась паста. Осторожно втирай в ткань, оставь на 10-15 минут, а затем смой холодной водой.

3. Лимонный сок или уксус – природный отбеливатель

Кислота в лимонном соке или уксусе помогает растворить остатки кофе. Нанеси немного лимонного сока или разведенного уксуса на пятно, подожди 5-10 минут, а затем промойте холодной водой. Этот способ особенно хорошо работает на светлых тканях.

4. Глицерин и средство для мытья посуды

Если пятно уже засохло, смешай равные части глицерина и средства для мытья посуды. Нанеси смесь на загрязненный участок, оставь на 15 минут, затем смой теплой водой. Глицерин поможет расщепить жирные частицы, а моющее средство устранит остатки грязи.

5. Спирт или перекись водорода – для сложных случаев

Для старых или стойких пятен можно использовать спирт или перекись водорода (только на белых тканях!). Смочи ватный диск в растворе, аккуратно протри пятно, оставь на несколько минут, а затем промой водой. Будь осторожен, ведь эти средства могут обесцвечить ткань.