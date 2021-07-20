Арбузы, которые можно найти сегодня на украинских прилавках, могут содержать большое количество нитратов, поскольку являются импортированными. В большом количестве их употреблять в пищу не стоит.

Эксперт рассказала, как правильно выбрать арбуз. Фото из открытых источников

Вкусный, а главное качественный арбуз должен иметь созревшие семена, сладкий вкус, а также четкие полосы. Такими рекомендациями поделилась эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко на телеканале OBOZREVATEL.

Специалист также посоветовала повременить с покупкой арбуза и приобрести его в начале или средине августа. Тогда, по ее словам, производители украинских органических арбузов будут готовы отправлять нам свою продукцию. Эксперт утверждает, что в импортной продукции могут содержаться пестициды или нитраты.

Елена Сидоренко назвала главные правила при покупке арбуза, которые помогут выбрать вкусную и качественную ягоду:

1. Не стоит приобретать арбуз у дорог, потому что этот продукт быстро впитывает вредные вещества.

2. Стебель не должен быть полностью засохшим и дряблым. Это признак того, что арбуз долго хранился.

3. На арбузах должны быть четкие и ровные полосы.

4. Важно, чтобы семена были созревшими. Это может исключать "интенсификацию".

5. Арбуз должен иметь сладкий вкус.

При этом специалист подчеркнула, что эти рекомендации относительны и действуют не всегда.

Ранее портал "Комментарии" писал, что появление арбузов на рынке символизирует самый разгар лета, ведь кто же не любит полакомиться сочной мякотью полосатой баштанной культуры в жару. Однако в июле 2021 года за такое удовольствие придется заплатить в три раза больше, чем в прошлом году.

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