Джаз помогает похудеть

Удивительная особенность джазовой музыки была выявлена исследователями в ходе наблюдения за поведенческими привычками посетителей ресторанов.

Девушка (фото из открытых источников)

Было обнаружено, что неспешные джазовые мелодии расслабляюще действуют на человека, он замедляет внутренние ритмы и начинает наслаждаться едой гораздо медленнее, что препятствует перееданию.

Диетологи уверяют — подобным образом действует музыка в стиле лаундж или любая другая медленная расслабляющая музыка, в то время как рок или панк музыка, наоборот, повышают темп приема пищи и усиливают аппетит.

Интересно, что быстрая ритмичная музыка также помогает сбросить вес: если слушать ее во время тренировки результативность физической активности увеличится в несколько раз, а ритмы на низкой тональности ускоряют сердцебиение, что эффективно при кардионагрузках.

Напомним, легендарный британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с парфюмером Серджио Момо, основателем марки Xerjoff, выпустил духи с запахом барсука. Об этом информирует сайт Liveforlivemusic. Духи были выпущены в кроваво-красном флаконе и получили название Save Me, в честь хита группы Queen. Данный парфюм имеет запах сандалового дерева и барсука. Также в нём присутствуют нотки розового перца, жасмина, цикламена, ромашки, туберозы, мимозы, иланг-иланга, гардении и мускуса.

Брайан Мэй объяснил, что барсук является близким ему по духу животным. Поэтому он и создал такой довольно необычный аромат. Плюс ко всему, по его словам, этот парфюм позволит услышать запах британской деревни. Деньги, полученные с продажи каждой бутылки одеколона, пойдут в фонд Брайана по защите диких животных под названием Save Me Trust.

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