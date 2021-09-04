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Диетологи советуют отказаться от этих кисломолочных продуктов

В разряд нежелательных попали молочные товары с пометкой "обезжиренные"

сегодня, 00:14
Автор:

Ольга Чародий

Кисломолочную продукцию считают неотъемлемой частью здорового рациона. При этом специалисты обращают внимание, что не все такие продукты одинаково полезны.

Диетологи советуют отказаться от этих кисломолочных продуктов

Диета (фото из открытых источников)

Йогурты и сырки с различными добавками не является натуральной "молочкой", поскольку в их составе содержится намного больше углеводов, чем в любой другой кисломолочной продукции. Через ненатуральные добавки и большое количество сахара, что ухудшает процесс всасывания кальция, их можно отнести, скорее, к сладостям или десертных блюд, пишет healthline.

Сметана жирностью 25-30% тоже вредит пищеварению, поскольку является одним из самых сложных продуктов для переваривания, работы поджелудочной железы и печени. Но это не значит, что от сметаны надо отказаться совсем. Чтобы избежать проблем с пищеварением и риска развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, достаточно просто покупать кисломолочный продукт, жирность которого составляет 10-15%.

Кроме того, в разряд нежелательных попали молочные товары с пометкой "обезжиренные". По словам специалистов, для достижения необходимой консистенции, производители вынуждены добавлять в такую ​​продукцию крахмал. Этот прием тоже не несет пользы для здоровья.

Напомним, есть ряд продуктов, которые спокойно можно достать из продуктовой корзины и поставить обратно на полку в магазине, потому что стоят они неоправданно дорого, а существенной пользы организму не приносят. Согласитесь, что в магазинах за бутылку питьевой воды просят слишком много? Выгоднее домой купить уже хороший фильтр и его стоимость достаточно быстро окупиться, ведь вам не придется каждый день тратится на воду.



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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/fermentation
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