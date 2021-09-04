Диетологи советуют отказаться от этих кисломолочных продуктов

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Ольга Чародий
Кисломолочную продукцию считают неотъемлемой частью здорового
рациона. При этом специалисты обращают внимание, что не все такие продукты
одинаково полезны.
Диета (фото из открытых источников)
Йогурты и сырки с различными добавками не является
натуральной "молочкой", поскольку в их составе содержится намного
больше углеводов, чем в любой другой кисломолочной продукции. Через ненатуральные
добавки и большое количество сахара, что ухудшает процесс всасывания кальция,
их можно отнести, скорее, к сладостям или десертных блюд, пишет healthline.
Сметана жирностью 25-30% тоже вредит пищеварению, поскольку
является одним из самых сложных продуктов для переваривания, работы
поджелудочной железы и печени. Но это не значит, что от сметаны надо отказаться
совсем. Чтобы избежать проблем с пищеварением и риска развития заболеваний
желудочно-кишечного тракта, достаточно просто покупать кисломолочный продукт,
жирность которого составляет 10-15%.
Кроме того, в разряд нежелательных попали молочные товары с пометкой "обезжиренные". По словам специалистов, для достижения необходимой консистенции, производители вынуждены добавлять в такую продукцию крахмал. Этот прием тоже не несет пользы для здоровья.
Напомним, есть ряд продуктов, которые спокойно можно достать из продуктовой корзины и поставить обратно на полку в магазине, потому что стоят они неоправданно дорого, а существенной пользы организму не приносят. Согласитесь, что в магазинах за бутылку питьевой воды просят слишком много? Выгоднее домой купить уже хороший фильтр и его стоимость достаточно быстро окупиться, ведь вам не придется каждый день тратится на воду.
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