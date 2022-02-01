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Диетологи объяснили, почему не стоит пить воду во время еды

Пить рекомендуется через один-два часа после окончания трапезы

сегодня, 01:00
Автор:

Ольга Чародий
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Тема воды вызывает обсуждение у поклонников здорового образа жизни и клиентов фитнес-клубов, об этом любят говорить тренеры и нутрициологи. Вот и мы заинтересовались: можно ли пить воду во время еды? Пить рекомендуется через один-два часа после окончания трапезы, пишет bazaar. 

Диетологи объяснили, почему не стоит пить воду во время еды

Диета (фото из открытых источников)

Противники воды утверждают:

Вы съедите больше. Это касается тех, кто придерживается интуитивного питания. Если ваш основной ориентир – чувство голода, а не заранее просчитанный количество калорий и размер порции, то пить во время еды вам точно не стоит. Вода может дать ложное чувство сытости.

У вас ухудшится пищеварение. Вода обеспечивает правильную работу ЖКТ. Но полезна она только не во время еды и только в теплом виде. Почему? Еда должна хорошо перевариваться, на это нужна энергия. Один стакан холодной воды и ваш организм начнет тратить запас энергии на то, чтобы согреть тело. А пищеварение в конце концов пострадает.

У вас появится чувство дискомфорта. Вода перед едой или во время еды может вызвать ощущение дискомфорта, отрыжку или изжогу, тем более, если во время глотания прихлебывать и захватывать воздух.

Напомним, по словам диетолога Светланы Фус, некоторые продукты способны оказывать влияние на психологическое состояние человека. Рацион может помочь справиться с депрессией, снять стресс или поднять настроение. Употребление сырых орехов может помочь избавить человека от чувства тоски. В таком случае лучше всего выбирать грецких орехи. В состав продукта, помимо полиненасыщенных жирных кислот, входит магний и витамин В6. Эти полезные вещества успокаивают нервную систему, а также влияют на артериальное давление.  Цельнозерновые крупы В этой продукции содержится триптофан — аминокислота, способствующий выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна). 


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/3-prichiny-pochemu-ne-stoit-pit-vo-vremya-edy/
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