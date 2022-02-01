Диетологи объяснили, почему не стоит пить воду во время еды

Тема воды вызывает обсуждение у поклонников здорового образа жизни и клиентов фитнес-клубов, об этом любят говорить тренеры и нутрициологи. Вот и мы заинтересовались: можно ли пить воду во время еды? Пить рекомендуется через один-два часа после окончания трапезы, пишет bazaar.

Диета (фото из открытых источников)

Противники воды утверждают:

Вы съедите больше. Это касается тех, кто придерживается интуитивного питания. Если ваш основной ориентир – чувство голода, а не заранее просчитанный количество калорий и размер порции, то пить во время еды вам точно не стоит. Вода может дать ложное чувство сытости.

У вас ухудшится пищеварение. Вода обеспечивает правильную работу ЖКТ. Но полезна она только не во время еды и только в теплом виде. Почему? Еда должна хорошо перевариваться, на это нужна энергия. Один стакан холодной воды и ваш организм начнет тратить запас энергии на то, чтобы согреть тело. А пищеварение в конце концов пострадает.

У вас появится чувство дискомфорта. Вода перед едой или во время еды может вызвать ощущение дискомфорта, отрыжку или изжогу, тем более, если во время глотания прихлебывать и захватывать воздух.

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