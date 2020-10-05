Десять способов пережить осень без вреда для здоровья и настроения

Скоро золотой октябрь сменится серостью, холодами, ветром и мрачной дождливой погодой. Настроение приобретает такие же оттенки — ничто не радует, нет энергии, сил и вдохновения. Если вы испытываете все перечисленные симптомы осенью, возможно, вы подвержены сезонному аффективному расстройству (САР), или попросту осенней хандре. САР – это не придуманная "отмазка" для тех, кто хочет поныть или лишний час поваляться в постели, уткнувшись носом в стену, а вполне реальное нарушение в организме. Нарушение связано напрямую с недостатком солнечного света, поэтому и поражает человека, в основном, в сезон, когда день становится короче, а погода мрачнее. Дефицит ультрафиолета влияет на выработку серотонина – "гормона радости и счастья", для синтеза которого необходим витамин D. Так что если вместе с началом "унылой поры" к вам неустанно возвращается раздражение, страх неудачи и неудовлетворенность – это повод прислушаться к себе и помочь организму безболезненно пережить осенне-зимний сезон. О 10 способах о том, как пережить осень без ущерба — рассказывает Мир Идей.

Источник: ubackground.com

1. Ловите солнышко

Солнечный свет – фундамент хорошего настроения и самочувствия, поэтому постарайтесь получить как можно больше витамина D. Гуляйте, посещайте уличные мероприятия, обедайте за столиком ближайшего кафе. Даже в дождь и холод устройте себе поход по улице - всего лишь 30-минутная прогулка поможет организму отрегулировать внутренний ритм вашего тела, успокоить нервную систему, насытить кислородом кровь и значительно улучшить настроение.

2. Полноценный сон

Не пренебрегайте сном. Чтобы восстановить внутренний ресурс, человеку необходимо погружаться в царство Морфея на 7-9 часов. А осень – тот сезон, который способствует налаживанию режима, ведь из-за ранних сумерек организм легче обмануть.

3. Сменить меню

Для правильной работы организма и укрепления иммунитета пересмотрите меню. Богатые витаминами сезонные блюда (тыква, рыба, грибы) отлично укрепляют защитные функции организма. Поддержите цвет осени – оранжевый — цитрусы пополнят запасы витамина С, а запах мандаринов создаст волшебную атмосферу приближающихся Новогодних праздников.

4. Поставьте цель

Что нужно, чтобы встать утром с кровати, что позволяет человеку пережить тяжелые времена? Правильно – цель! Составьте список дел на осень, чтобы пережить серый сезон! А долгосрочные планы – например, планирование летнего путешествия — она станет мотиватором, который поможет прогнать хандру, упадок сил и уныние.

5. Займитесь уборкой

Бардак в квартире – одно из свидетельств хаоса в душе и жизни. А хаос генерирует стресс, который влияет и на здоровье, и на настроение. Чтобы свести его к минимуму, организуйте порядок в квартире, ведь свободное пространство, порядок и уютная обстановка помогут эффективно трудиться на работе и качественно отдыхать дома.

6. Новые впечатления



Попробуйте что-то новое! Начните с книги, которая давно пылится на полке, пойдите в спортзал, найдите новое хобби – занятость позволит длинным осенним месяцам пролететь незаметно.

7. Займитесь спортом



Все знают, что физические упражнения необходимы для повышения производительности труда, ощущения удовлетворенности работой и хорошего. Даже несложная ежедневная зарядка придаст сил и поможет легче справиться со стрессом и подавленностью. Одевайтесь потеплее и вперед – на пробежку! Да и спортзалы с наступлением осени никуда не пропадают!

8. Мыслите позитивно

Чтобы не замечать серости за окном, сконцентрируйтесь на позитиве и положительных событиях и ярких моментах жизни! Заполнение “дневника благодарности”, несколько минут медитации или утренние аффирмации принесут радость и придадут уверенности. А любимый трек прогонит депрессию и поможет настроиться на волну борьбы с плохим настроением.



9. Общение – залог настроения



Общение с родными поможет избежать одиночества и почувствовать себя нужным. Не смотря на отсутствие желания высовывать нос из теплой квартиры, находите время и возможность для общения. Иногда можно обойтись просто телефонный звонком или видеосвязью.

10. Употребляйте витамин В и магний



После 21 июня световой день начинает активно укорачиваться, а это значит, что организм все меньше получает витамина D, который тесно связан с ощущениями тревоги и депрессии. Магний также является важным минералом, который поддерживает и питает центральную нервную систему, помогая уменьшить проявления беспокойства, паники и нервозности. Поэтому уже в начале сентября следует позаботиться о том, чтобы блюда сезонного меню включали витамины и ценные питательные вещества. Получить порцию недостающих микроэлементов можно и с помощью витаминов химического производства. Лечащий врач на основе анализов и вашего общего самочувствия поможет выбрать подходящий препарат.

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