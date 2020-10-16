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Десять нестандартных способов использования микроволновки

Микроволновая печь поможет справиться с кожурой апельсина и почистить орехи

сегодня, 12:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Разогреть еду — это самый популярный, но далеко не единственный способ использования микроволновки. Как превратить обычный кухонный электроприбор в многофункциональный и просто незаменимый в доме каждой хозяйки, пишет портал billionnews.ru.

Десять нестандартных способов использования микроволновки

Микроволновая печь. Фото: buonissimo.it

1. Микроволновая печь способна помочь вернуть прежний аромат специям и различным приправам. Для этого их просто необходимо прогреть на полной мощности где-то полминуты. 

2. Легко очистить от кожуры миндаль получится, если предварительно опустить его в кипящую воду и затем прогреть затем в микроволновке 30 секунд.

3. Подобный лайфхак сработает и с грецкими орехами. Правда, их придется греть в воде около 4-5 минут на полной мощности.

4. Освежить черствый хлеб также легко можно с помощью микроволновки. Для этого его необходимо завернуть в небольшую бумажную салфетку и отправить в печь на одну минуту. 


5. Чтобы высушить цедру цитрусовых, нужно выложить ее на бумажные салфетки. После этого нагревать в микроволновке 2 минуты. Периодически цедру следует помешивать. Когда она остынет, будет совершенно сухой, хрустящей и ломкой. 

6. Сушить в микроволновке можно и сухарики, орехи, зелень, фрукты или овощи.


7. А вот чтобы очистить грейпфрут или апельсин от горькой белой мякоти, прогрейте их на полной мощности в течение примерно 30 секунд. 

8. Кстати, выдавить сок из апельсина или лимона тоже можно с помощью микроволновки. Для этого их следует прогреть несколько минут, остудить и приступать к выдавливанию сока. 

9. Засахарившийся мед растопится в микроволновке за 1-2 минуты.

10. Чтобы убрать запах из разделочных досок, вымойте их, натрите лимоном и также хорошо прогрейте в СВЧ-печи.

А вы пользовались ранее каким-то из этих лайфхаков? 

Также "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить шоколадный десерт в микроволновке за 10 минут. 


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