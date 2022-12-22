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Делаем стиральный порошок своими руками из трех ингредиентов

Сделать качественный и недорогой стиральный порошок, который можно использовать для стиральной машины, можно самостоятельно всего за пару минут.

сегодня, 01:25
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Автор:

Анна Нестерова

Стиральный порошок, который вы сделаете самостоятельно, будет полностью натуральным и гипоаллергенным. Его можно использовать как для ручной, так и для машинной стирки, а также в качестве пятновыводителя.

Делаем стиральный порошок своими руками из трех ингредиентов

Сода/Фото из открытых источников

Кроме этого, приготовленный в домашних условиях порошок, отлично удаляет загрязнения с различного типа тканей и препятствует быстрому "изнашиванию" техники, в отличие от магазинной "химии".

Рецепт приготовления домашнего стирального порошка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

 - кальцинированная сода — 400 грамм

 - пищевая сода — 500 грамм

 - хозяйственное мыло

 - любимое эфирное масло (при желании)

Натрите на терке хозяйственное мыло, смешайте его в глубокой емкости с двумя видами соды и для аромата добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Все тщательно перемещайте и пересыпьте получившийся порошок в сухую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить домашний порошок рекомендуется при комнатной температуре в сухом месте.  

Важно: все манипуляции проводите в медицинских рукавичках. 

Такой порошок можно засыпать не в специальный отсек стиральной машины, а сразу в барабан. Также, если вы собираетесь использовать домашний порошок для ручной стирки, то из рецепта можно смело убрать  кальцинированную соду.

Совет: в самодельный порошок можно добавить 2 столовых ложки лимонной кислоты или белого уксуса. Эти компоненты выполняют роль мощного пятновыводителя и препятствуют образованию плесени внутри стиральной машинки.

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