Дай себе минутку: как правильно передохнуть во врем рабочего дня

Многие из нас не умеют грамотно разделять работу и отдых. В процессе рабочего дня нам просто необходимо иногда отвлекаться, чтобы разум отдохнул и настроился на новую волну. Чтобы эти короткие передышки приносили максимум пользы, мы, с помощью издания mport, расскажем тебе, как следует действовать.

Как отдыхать во время работы

Убегай



Выходи офиса. Это еще легче сделать, чем сказать – просто прогуляйся, пройдись пешком вокруг здания безо всякой цели. Для восстановления работоспособности иногда просто необходимо хотя бы на несколько минут вырваться из гнетущей обстановки.

Не обсуждай работу

Во время твоего законного отдыха не надо обсуждать рабочие дела с коллегами. Переводи тему, не отвечай на телефонные звонки. В противном случае перерыв станет просто частью бесконечного рабочего дня.

Двигайся

Большинство людей во время перерыва остаются на своих местах. Причем, сидят они в тех же самых позах, что и все остальные рабочие часы. Запомни, движение – это твой отдых. Встань, потянись, сделай несколько простейших упражнений.

Глубоко дыши

Такое дыхание прекрасно снимает напряжение. Закрой глаза, глубоко вдыхай через нос и медленно выдыхай ртом. Проделай это 3-4 раза, чтобы почувствовать эффект.

Слушай

Закрой глаза и слушай. Если вокруг слишком шумно, просто сконцентрируйся на одном из звуков. Отличный помощник – плейер. Кстати, бытует мнение, что Моцарт и Эрик Клэптон успокаивают куда лучше, чем Sepultura и Cannibal Corpse. Но это уже на твое усмотрение.

Теперь ты точно знаешь, как организовать себе отдых во время работы. Благодаря ему ты сможешь без проблем продолжить, а затем и завершить выполнение своих обязанностей. Также издание "Комментарии" расскажет, как заработать деньги не выходя из дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!