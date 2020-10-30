kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13280.37

ETH/USD

379.30

LTC/USD

53.37

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг лайфхаки Дай себе минутку: как правильно передохнуть во врем рабочего дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Дай себе минутку: как правильно передохнуть во врем рабочего дня

Короткие передышки не навредят рабочему процессу, а наоборот усилят его эффективность

сегодня, 15:11
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас не умеют грамотно разделять работу и отдых. В процессе рабочего дня нам просто необходимо иногда отвлекаться, чтобы разум отдохнул и настроился на новую волну. Чтобы эти короткие передышки приносили максимум пользы, мы, с помощью издания mport, расскажем тебе, как следует действовать.

Дай себе минутку: как правильно передохнуть во врем рабочего дня

Как отдыхать во время работы

Убегай

Выходи офиса. Это еще легче сделать, чем сказать – просто прогуляйся, пройдись пешком вокруг здания безо всякой цели. Для восстановления работоспособности иногда просто необходимо хотя бы  на несколько минут вырваться из гнетущей обстановки.

Не обсуждай работу

Во время твоего законного отдыха не надо обсуждать рабочие дела с коллегами. Переводи тему, не отвечай на телефонные звонки. В противном случае перерыв станет просто частью бесконечного рабочего дня.

Двигайся

Большинство людей во время перерыва остаются на своих местах. Причем, сидят они в тех же самых позах, что и все остальные рабочие часы. Запомни, движение – это твой отдых. Встань, потянись, сделай несколько простейших упражнений.

Глубоко дыши

Такое дыхание прекрасно снимает напряжение. Закрой глаза, глубоко вдыхай через нос и медленно выдыхай ртом. Проделай это 3-4 раза, чтобы почувствовать эффект.

Слушай

Закрой глаза и слушай. Если вокруг слишком шумно, просто сконцентрируйся на одном из звуков. Отличный помощник – плейер. Кстати, бытует мнение, что Моцарт и Эрик Клэптон успокаивают куда лучше, чем Sepultura и Cannibal Corpse. Но это уже на твое усмотрение.

Теперь ты точно знаешь, как организовать себе отдых во время работы. Благодаря ему ты сможешь без проблем продолжить, а затем и завершить выполнение своих обязанностей. Также издание "Комментарии" расскажет, как заработать деньги не выходя из дома.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ