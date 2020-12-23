Что следует дарить на Новый год, если твой друг - рокер

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Павел Зинченко
Рок-музыка всегда была популярна среди широких слоев общества. Если в числе твоих друзей затесался самый настоящий рокер, то стандартными подарками к Новому году дело не решишь. Здесь нужно что-то особенное и мы расскажем тебе, что именно.
Что подарить другу-рокеру
Вино Accept
Accept — немецкая хэви-металл группа, основанная еще в далеком 1976 году. Они настолько круты и легендарны, что им поклоняются не только фанаты по всему миру, но даже и виноделы, которые решили выразить свой восторг от творчества группы созданием вот оригинального вина. Такое твой друг-рокер точно с радостью поставит на праздничный стол.
Рог
На Новый год товарищу можно презентовать специальный рог, оформленный в “viking style“. Но будь осторожен. Такой подарок может спровоцировать неудержимую пьянку.
Converse x Black Sabbath
Кеды сегодня популярны не только среди детей. Но чтобы выделяться из толпы и оставаться преданным своим вкусам, можешь купить Converse с названием любимой группы.
Ложки
Это бюджетный способ порадовать друга, который угорает от тяжелой музыке. Подари ему деревянные ложки в форме гитары.
“Монополия“
Эта игра не имеет ограничений по возрасту, полу и музыкальным предпочтениям. Даже если вместо городов в ней будет карьера всемирно известной группы Metallica.
Теперь ты не ударишь в грязь лицом перед своим другом, если захочешь сделать ему приятное на Новый год или на любой другой праздник. Уверены, он действительно оценит твои усилия и вас ожидает славная пьянка. А если подарок уже приобретен, издание "Комментарии" с радостью расскажет, как его можно красиво упаковать.
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