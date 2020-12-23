Что следует дарить на Новый год, если твой друг - рокер

Рок-музыка всегда была популярна среди широких слоев общества. Если в числе твоих друзей затесался самый настоящий рокер, то стандартными подарками к Новому году дело не решишь. Здесь нужно что-то особенное и мы расскажем тебе, что именно.

Что подарить другу-рокеру

Вино Accept





Accept — немецкая хэви-металл группа, основанная еще в далеком 1976 году. Они настолько круты и легендарны, что им поклоняются не только фанаты по всему миру, но даже и виноделы, которые решили выразить свой восторг от творчества группы созданием вот оригинального вина. Такое твой друг-рокер точно с радостью поставит на праздничный стол.

Рог





На Новый год товарищу можно презентовать специальный рог, оформленный в “viking style“. Но будь осторожен. Такой подарок может спровоцировать неудержимую пьянку.

Converse x Black Sabbath





Кеды сегодня популярны не только среди детей. Но чтобы выделяться из толпы и оставаться преданным своим вкусам, можешь купить Converse с названием любимой группы.

Ложки





Это бюджетный способ порадовать друга, который угорает от тяжелой музыке. Подари ему деревянные ложки в форме гитары.

“Монополия“





Эта игра не имеет ограничений по возрасту, полу и музыкальным предпочтениям. Даже если вместо городов в ней будет карьера всемирно известной группы Metallica.

Теперь ты не ударишь в грязь лицом перед своим другом, если захочешь сделать ему приятное на Новый год или на любой другой праздник. Уверены, он действительно оценит твои усилия и вас ожидает славная пьянка. А если подарок уже приобретен, издание "Комментарии" с радостью расскажет, как его можно красиво упаковать.

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