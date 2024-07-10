Что делать, когда отключили свет и скучно: 15 идей на каждый день

Из-за отключения электроэнергии многие ищут способы провести время без света и интернета. Смотреть телевизор, играть в консоль, или скролить TikTok – не получится. Если ты живешь в сельской местности, отключение света не является большой проблемой, ведь можно пойти к озеру, прокатиться с друзьями на велосипедах или возиться у дома. Но что делать, если свет исчез в многоквартирном доме в большом месте?

Идеи, что делать, когда скучно

Портал "Комментарии" собрали идеи, чем заняться, когда скучно, что делать дома без света, как провести время в блекауте дома.

Блэкаут – это полное или частичное отключение электроэнергии на большой территории, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Причины блекаутов могут быть больше: аварии на электростанциях, стихийные бедствия, атаки на энергетическую инфраструктуру или перегрузки электросети. В Украине блекауты стали привычным делом из-за военных действий и повреждения энергетических объектов. Это приводит ко многим неудобствам для населения, но есть много способов провести время без электроэнергии интересно и полезно.

Блэкаут – это не повод для паники или грусти. Напротив, это возможность для смены привычного ритма жизни, открытия новых занятий и времяпрепровождения. Независимо от того, остаетесь ли вы дома или выходите на улицу, всегда есть множество вариантов, как провести время интересно и продуктивно.





Что делать дома, когда нет света и скучно

Читайте книги.

Это отличная возможность погрузиться в мир литературы. Выключение электроэнергии может стать возможностью прочитать ту книгу, которую вы давно отложили. А специальный фонарик для чтения книги – будет незаменимым аксессуаром в темноте.





Поиграйте в настольные игры.

Монополия, шахматы, карты – все это может стать отличным способом провести время с семьей или друзьями.





Зажгите свечи и устройте романтический вечер.

Выключение света – идеальное время для романтического ужина при свечах. Это создает особую атмосферу и позволяет забыть об обыденных заботах. Закажите любимую еду на дом и наслаждайтесь компанией любимого человека.





Попытайтесь медитацию и йогу.

Без электроники можно сосредоточиться на собственном дыхании и внутреннем мире. Тишина и сумерки – идеальные условия погрузиться в себя.





Займитесь рукоделием.

Вышивка, вязание, рисование – отличные способы провести время творчески и полезно. Для этого подойдут готовые творческие наборы: картины по номерам, алмазные мозаики, наборы украшений из бисера и многие другие.





Займитесь планированием и организацией пространства.

Отсутствие электроэнергии – хорошее время для планирования будущих дел, ведения дневника или пространства организации. Пропишите план действий, цели, стратегию и мотивацию – и начинайте воплощать самые смелые свои мечты.





Приготовьте еду.

Если у вас есть газовая плита, попробуйте приготовить что-нибудь новое. Это может быть увлекательный кулинарный опыт.





Слушайте аудиокниги и подкасты.

Загрузите их предварительно на устройство и слушайте во время блэкаута. Разнообразие контента сейчас зашкаливает – просто выберите по своему вкусу.





Что делать на улице, когда дома нет света и скучно

Выйдите на прогулку.

Выход на свежий воздух всегда полезен. Прогулка по парку или лесу поможет расслабиться и насладиться природой.





Займитесь спортом.

Бег, йога на свежем воздухе, езда на велосипеде или воркаут – все это поможет поддержать физическую форму.





Сделайте фотосессию в городе.

Используйте время для того, чтобы сделать фотографии природы, архитектуры или интересных моментов из жизни.





Устройте пикник с друзьями или наедине.

Пригласите на пикник друзей или родных. Возьмите уже готовую еду или пожарьте барбекю – главное проведите время с удовольствием и радостью.





Посетите музеи или галереи.

Если они работают, это прекрасная возможность знать что-нибудь новое и интересное. Сегодня современное искусство предлагает широкий выбор экспозиций на любую тему.





Попытайтесь волонтерить.

Помощь другим всегда доставлять удовольствие. Займитесь волонтерской деятельностью в вашем городе. К примеру, найдите приют для собак и поинтересуйтесь чем можете быть полезными. Возможно, потребуется помощь в кормлении собак, или уборка или другое.





Познакомьтесь с друзьями.

Проводите больше времени с близкими людьми. Это всегда добавляет настроения и забыть о неудобствах.