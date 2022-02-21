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Что делать, если жмет новая обувь: 2 эффективных способа

Эксперты поделились эффективными лайфхаками, с помощью которых можно разносить новую обувь, которая жмет

сегодня, 19:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Бывают ситуации, когда вы покупаете новую обувь и в магазине, как вам кажется, она просто идеальна, а придя домой выясняется, что заметно поджимает. Скорее всего, в такую ситуацию попадали многие люди. Но что в таком случае делать?

Что делать, если жмет новая обувь: 2 эффективных способа

Как разносить обувь, которая жмет (фото из открытых источников)

Эксперты поделились двумя способами, с помощью которых можно разносить обувь и сделать ее более комфортной и удобной.

Масло

Если вы купили себе обувь из натуральной кожи, то "подогнать" ее под свой размер не так уже и сложно. Для начала уберите стельки, чтобы не запачкать, а после этого растительным маслом обработайте проблемные участки. Но ее нужно проводить как с внутренней, так и с внешней стороны. Избыток масла удалите с помощью чистой тряпки и поносите обувь несколько часов дома, но не забывайте про носки.

Горячий воздух

Для этого метода вам понадобится фен. Сначала наденьте носки из плотного материала и обуйте новую обувь, в которой вам дискомфортно. Начините "сушить" ноги феном, уделяя особое внимание местам сгибов. Не снимайте обувь минут 15-20.

Напомним, что делать, если обувь сильно натирает ноги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мужчины любят дорогую и качественную обувь. Но если они хотят, чтобы она прослужила им как можно дольше, им крайне необходимо научится правильно за ней ухаживать. Если этого не делать, то очень скоро даже самые крепкие ботинки или изысканные туфли износятся и будут годиться разве что для поездки на дачу.

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Источник: https://www.belnovosti.by/poleznye-sovety/zhmet-novaya-obuv-kakie-2-hitrosti-pomogut-spravitsya-s-problemoy
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