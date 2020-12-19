Четыре верных способа дать глазам передохнуть от монитора

В современном мире большинству из нас приходится огромное количество времени проводить за компьютером. Это вредит твоему физическому здоровью, не в последнюю очередь глазам. В связи с этим мы позволим себе дать тебе сегодня несколько советов, которые научат тебя правильно организовать работу, чтобы глаза меньше уставали.

ФОТО: Наша Леди

Отрегулируй положение твоего монитора

Обычная настройка положения монитора даст тебе возможность значительно сократить напряжение на глаза. Оптимальное расстояние от монитора до твоих глаз — 30-50 см. При этом настрой его так, чтобы верхняя часть монитора была на уровне твоих глаз, чтобы во время работы за ним ты смотрел на него вниз, а не вверх.

Настрой оптимальное освещение

Никогда не располагай монитор так, чтобы на нем создавались блики от естественного или искусственного освещения. Они сильно утомляют глаза. Свет никогда не должен быть направленным впереди или позади тебя. Так он создаст дополнительное напряжение на твои глаза.

Используй упражнение 20-20-20

Упражнение очень простое: каждые 20 минут отвлекайся от работы и смотри на любой объект на расстоянии 20 метров. Такое действие должно продолжаться 20 секунд. Это упражнение разомнет напряженные мышцы век и даст им отдохнуть от яркого света монитора.

Располагайте вещи рядом



Еще одна хитрость заключается в определенном положении вещей возле стола. У тебя наверняка есть вещи, которые часто используются или ты просто смотришь на них. Расположи их возле монитора и бросай на них случайные взгляды, чтобы отвлечься от него.

Глаза следует беречь. Мы надеемся, что ты преуспеешь в этом, когда начнешь следовать этих простым правилам. Также издание "Комментарии" расскажет, какие пять продуктов помогут защитить зрение.

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