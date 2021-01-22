Черная соль незаменима при болезнях суставов

Эксперты подтвердили целебные свойства черной гималайской соли.

Черная соль (фото из открытых источников)

Секрет ее цвета прост — соль образуется в ходе вулканических процессов. При нагревании сульфаты натрия превращаются в сульфиды — соединения серы. Именно благодаря им соль приобретает чернильный цвет множество полезных свойств. Чёрная соль обладает лечебными свойствами. Ее применяют при заболеваниях суставов, пищеварительной и эндокринной системы. Кроме этого, она используется женщинами для СПА-процедур, пишет royal-forest.org.

Схожие целебные свойства можно придать обычной каменной соли путём специального обжига. Этот рецепт давно известен на территории Киевской Руси: соль обжигалась в печи вместе с ржаной мукой. Высокая температура уничтожала в структуре соляных кристаллов вредные примеси тяжёлых металлов, а ржаная мука насыщала микроэлементами.

Напомним, международная группа учёных разработала инновационное средство для лечения различных травм спинного мозга, а также инсульта. Разработка учёных позволит проводить более успешную реабилитацию пациентов после инфарктов, инсультов и травм спинного мозга. Группа учёных, представляющая Университет Северной Каролины поведали об их новейшей разработке. Специалисты сумели произвести полимерную капсулу, способную нейтрализовать свободные радикалы, которая работает согласно принципу ловушки, которую можно использовать множество раз.

Специальная капсула состоит из фермента супероксиддисмутазы и способствует скорой реабилитации после травм позвоночника, инсульта, при различных спазмах артерий, или же их полной закупорки, из-за чего часто возникают активные формы кислорода, разрушающие клеточные мембраны



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