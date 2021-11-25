Чем помогут овощные и фруктовые соки холодной осенью

Осень – особенное и волшебное время. Когда погода капризничает, а божья коровка все меньше – организму нужна особая поддержка, чтобы иммунитет мог уверенно справиться с сезонными простудами. И лучше всего с этим справятся натуральные витамины. В овощных соках по сравнению с фруктовыми, например, меньше органических кислот, поэтому они более пресны по вкусу, зато богаче минеральных веществ. Именно овощные соки эффективно восстанавливают организм. Ученые доказали, что в соке, в отличие от плодов, практически не содержится нитратов, нитритов, пестицидов и других минеральных удобрений. Они остаются у жмыха при обработке. Пить соки можно практически в любом возрасте. Правда, в случае с ребёнком диетологи советуют консультироваться с педиатром.

Осень - фото из открытых источников

Именно фрукты и овощи выполняют функцию укрепления иммунной системы благодаря высокому содержанию минеральных веществ и витаминов. Это настоящий амбар здоровья, но правильное питание включает принцип разнообразия. Важно не переборщить, налегая только на те же плоды, а чередовать их, употребляя витаминное ассорти. Осенью лучше всего употреблять соки с высоким содержанием витамина С. Прежде апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за первый квартал 2021 года, жители Закарпатской области каждый месяц тратили на продукты питания 8373,91 грн. Это наибольший показатель среди всех украинских регионов. Согласно опубликованным подсчетам, второе место по расходам семьи на продукты занимает Ивано-Франковская область (6904,19 грн), а на третьем месте располагается Волынская область (6176,11 грн). Госстат также подсчитал и расходы жителей разных регионов на коммунальные услуги. Так, платежки на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива дороже всего обходятся жителям столицы (3188, 65 грн), затем - Закарпатской области (2651,96 грн), и на третьем месте по расходам Киевская область (2571,18 грн).

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