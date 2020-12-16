Чем опасна плесень в квартире и как от нее избавиться

Плесень — это особая форма грибов в виде налета, образующегося внутри помещения с повышенной влажностью и плохой вентиляцией. Это довольно неприятное явление, борьба с которым тяжелая, но возможна. Кроме того, что плесень портит внешний вид комнаты, она еще и несет большую угрозу для людей.



Как избавиться плесени на стенах

Грибок выделяет токсины, которые могут вызвать хронические бронхиты, слабость, бронхиальную астму, ревматизм, повышенную утомляемость.

Чаще всего плесень возникает из-за плохой вентиляции, повышенной влажности квартиры, протекания крыши или недостаточного отопления.

Чтобы убрать плесень, стоит утеплить дом, проверить все возможные места, с которых может попадать влага и убедиться в исправности вентиляции и вытяжки.

Старайтесь не сушить одежду в доме. Делайте это на балконе или на улице. Если ваша квартира в зимний период плохо отапливается, позаботьтесь о дополнительных средствах обогрева и осушения воздуха.

Если плесень въелась в стены, стоит задуматься над ремонтом, ведь для полного уничтожения грибка нужно будет содрать обои, удалить пораженный слой штукатурки и обработать стены специальными средствами от плесени, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Если вы заметили плесень на стыках между ванной, умывальником и стеной, следует удалить старый герметик, провести обработку поверхностей фунгицидным средством и использовать новый специальный герметик с противогрибковым действием.

Если вы заметили плесень в доме, не теряйте времени, ищите причину и действуйте сразу. Ведь, чем раньше вы начнете борьбу с этим врагом, тем меньше вреда плесень нанесет вашему помещению.

Сайт "Комментарии" рекомендует прочитать пять простых привычек, которые могут спасти жизнь.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!