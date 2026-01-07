Знаки Зодиака, заставляющие мужчин тратить сумасшедшие деньги — кто в топе «дорогих» женщин

Говорят, что настоящие чувства не имеют цены. Психологи кивают, поэты пишут оды, а мужчины… мужчины просто открывают кошельки. Однако астрологи подозревают, что звезды при рождении выдают каждой женщине свой особый "райдер". Кому-то достаточно полевых ромашек и искреннего разговора под звездами , а кому-то подавай те же звезды, но обязательно в золотой оправе и с сертификатом подлинности .

Астрологический прейскурант для мужчин: от скромного подарка до космических расходов

Мы составили рейтинг самых "затратных" дам по знаку Зодиака — от тех, кто готов жить в палатке (если он фирменный), до тех, кто считает твою зарплату просто приятным бонусом к своей красоте.

12 место — Стрелец

Странно, но факт: Стрельцы свирепствуют от скупых мужчин , но при этом ничего особенного не ждут. Подарок? Путевка? Не нужно. Разве что Эверест — вот тогда может оценить.

11 место – Водолей

Водолею ничего не нужно. Ни цветов, ни подарков – внимание важнее . Чтобы привлечь ее, придется инвестировать в мастер-классы, йогу, кулинарию и даже ушные затычки. Ибо сегодня она хочет плавать в олимпийском бассейне.

10 место — Козерог

Козерогу не нужны чужие деньги, у нее свои. Но придется иметь солидный счет в банке и уметь распоряжаться им разумно. В ее мире цена людей без денег звучит примерно как "деньга цена в базарный день".

9 место — Дева

Покорить Деву можно только уважая порядок . Даришь подарок в определенный день – хорошо. Не даришь – тоже хорошо. Все зависит от того, знает ли она, чего ждать от мужчины.

8 место — Овен

Овны всегда недовольны подарками. Слабый подарок – обида, дорогой – еще хуже. Безопаснее всего — не давать денег и быстро отходить, пока она не решила, что делать с вашими расходами.

7 место — Близнецы

Принцип: "Ты мне ничего не должен, я тебе тоже" . Маленькие подарки принимает только после того, как убедится, что все серьезно. А потом придется накапливать – не на старость, а на случай ее внезапного звонка или приключений.

6 место — Рак

Раки не берут мелочей без серьезных намерений . Подарок без цели? Отказ. Но если намерения серьезные, придется научиться зарабатывать деньги – иначе ничего не получится.

5 место — Скорпион

Очень дорого, но вложение всегда возвращается сторицей. Скорпион возьмет свое не только подарками – она возьмет твои мысли, внимание и разум .

4 место — Телец

Внимание важнее подарка. Бриллиант? Идеально. Платье? Да, но только если замечаете ее эмоции и грусть.

3 место — Весы

Деньги для Весов – ничто. Важно трепетное внимание и правильный выбор подарков: антиквариат, редкие вещи. Дорого, очень дорого.

2 место – Лев

Львицы нужны все твои состояния и еще больше . Подарки? Самолет, яхта, драгоценности – ничего не помешает. Главное – быть рядом и любоваться красивыми цифрами на счету.

1 место — Рыбы

Просто отдай ему все: деньги, ценности, время и сердце. Подарки? Не нужны. Они хотят тебя целиком и без остатка , вместе с твоей зарплатной картой, которую они уже, кстати, проверили.

Читайте также в "Комментариях", сколько украинки потратили на бьюти-процедуры в 2025 году.