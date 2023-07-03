Знаки зодиака, которым повезет: гороскоп на 3-9 июля

Звезды наконец прекратят испытать их на прочность и наградят за терпение и выносливость. "Комментарии" узнали, каким трем знакам зодиака повезет на этой неделе.



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РАК

Позвольте себе расслабиться и отпустите ситуацию – как бы это ни выглядело нереально, все будет так, как вам нужно. Появится шанс исправить то, о чем давно сожалеете. А еще – проявить свои креативные способности и характер лидера, что поднимет ваш рейтинг в глазах руководства и заставит пересмотреть зарплату. Одиноких Раков ожидает неожиданное знакомство, у которого есть все шансы перерасти в серьезные отношения. Раки, у которых уже есть вторая половинка, получат приятное подтверждение тому, что сделали правильный выбор. Дети обрадуют своими успехами. Но и у них тоже будет причина порадоваться за вас: отважитесь на то, чего от вас никто не ожидал – даже вы сами, и прокайфуете от этого.

ДЕВА

Быть собой, не пытаться кому-то подражать и кому-то угодить – единственно правильная линия поведения. Именно ваша принципиальность и откровенность вызовут восхищение и уважение людей, от которых во многом зависит ваше будущее. Не стесняйтесь воспользоваться знакомствами – это значительно облегчит вашу жизнь и ни к чему не будет обязывать. А вот человек, которому понадобится ваша помощь, когда-нибудь пригодится. Доставьте себе удовольствие – позвольте "посорить" деньгами и купить дорогую вещь! Потраченное компенсируете с лихвой в ближайшее время. Все, что будет запланировано на этой неделе, пройдет без осложнений и принесет пользу и положительные эмоции. Даже визит к врачу – он развеет ваши тревожные прогнозы. А романтический вечер с любимым человеком даст толчок качественно новым отношениям – вам понравится.

ВЕСЫ

На этой неделе вы в ресурсе, в потоке, в моменте. Некогда будет перевести дыхание, и все равно будет испытывать невероятное удовольствие от того, как ловко разруливаете все бытовые и рабочие ситуации и сколько всего успеваете. Даже серьезный вопрос, к которому боялись подступиться, удастся решить удивительно быстро и легко. Если вы позволите себе выйти из зоны комфорта и не побоитесь перемен, можете получить новую работу с привлекательной зарплатой. В крайнем случае – дополнительный источник дохода. Вам все будут идти навстречу. Любимый человек осознает свою ошибку и в качестве извинения приготовит сюрприз. В конце недели расстроитесь из-за того, что планы на выходные срываются. Но неожиданно вам предложат другой вариант отдыха, и уик-энд получится просто бомбезный!