Знаки зодиака, которым нужно быть внимательными к своему здоровью на этой неделе (26.06 – 02.07)

Если не пренебрегать правилами, звезды не смогут испортить неделю и отправить на больничный. В первую очередь, здоровью будет угрожать собственная безответственность.

Кое у кого на этой неделе будут проблемы со здоровьем (фото из открытых источников)

БЛИЗНЕЦЫ

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Не стоит менять планы только потому, что вдруг заболели. То, что резко началось, очень быстро закончится – организм легко отражает атаку вирусов. Главное, чтобы вы сами себе все не испортили мелочью в виде грязных фруктов и овощей. Конечно же, немытое – оно вкуснее, и "от одной ягоды ничего не будет", однако последствия такой безопасности могут вам не понравиться.

Близнецам, имеющим проблемы с позвоночником, следует наконец-то обратиться к специалисту. Лечение будет очень эффективным. Правда, при одном условии: на этот раз вы будете четко соблюдать все рекомендации, а не как всегда…

На всякий случай проверьте, есть ли в аптечке препараты для нормализации давления и устройте себе информационный детокс – несколько дней не читайте новостей! Все болезни, как известно, от нервов. Спазмолитики в этот раз вряд ли спасут от головных болей.

РАК

В общем, эта неделя – сплошной стресс. Кажется, вылезли все имеющиеся болезни и еще несколько новых. Однако искать ответ на риторический вопрос "за что это мне?" нет смысла – нужно действовать.

Начните с давно беспокоящей проблемы: сдайте анализы, пройдите обследование. Да, это время и деньги. Но в результате одним махом сможете вылечить не только эту болезнь, но и несколько сопутствующих.

Скорее всего, придется "сдаться" в руки стоматологу. Косметические процедуры с зубами могут подождать, а вот терпеть боль не стоит – дальше будет хуже .

Если в эту напряженную неделю появится время и желание заняться спортом, не сдерживайте себя. Но будьте внимательны – можно травмироваться по неосторожности.





ВОДОЛЕЙ

Звезды рекомендуют не экспериментировать с экзотическими продуктами, не пробовать ничего нового. Даже если никогда не было аллергии, на этой неделе есть все шансы с ней познакомиться. Так что если вдруг начнется чихание и насморк, не ищите противовирусные препараты – начните с антигистаминных.

Могут напомнить о себе хронические заболевания. Жизнь это несколько усложнит, но не собьет с рабочего ритма.

Главный ваш враг на этой неделе – вода. Как ни хочется освежиться, не купайтесь в первом попавшемся водоеме со стоячей водой! Есть риск подхватить инфекцию.

А вообще прекратите себя накручивать, больше отдыхайте и приобретите абонемент в спортзал.