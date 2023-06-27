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Знаки зодиака, которым нужно быть внимательными к своему здоровью на этой неделе (26.06 – 02.07)

Предупрежден – значит, вооружен. Это пригодится трем знакам зодиака, у которых в конце июня – начале июля может подкачать здоровье

сегодня, 07:50
Автор:
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Козаренко Люда
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Если не пренебрегать правилами, звезды не смогут испортить неделю и отправить на больничный. В первую очередь, здоровью будет угрожать собственная безответственность.   

Знаки зодиака, которым нужно быть внимательными к своему здоровью на этой неделе (26.06 – 02.07)

Кое у кого на этой неделе будут проблемы со здоровьем (фото из открытых источников)

БЛИЗНЕЦЫ


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Не стоит менять планы только потому, что вдруг заболели. То, что резко началось, очень быстро закончится – организм легко отражает атаку вирусов. Главное, чтобы вы сами себе все не испортили мелочью в виде грязных фруктов и овощей. Конечно же, немытое – оно вкуснее, и "от одной ягоды ничего не будет", однако последствия такой безопасности могут вам не понравиться.   

Близнецам, имеющим проблемы с позвоночником, следует наконец-то обратиться к специалисту. Лечение будет очень эффективным. Правда, при одном условии: на этот раз вы будете четко соблюдать все рекомендации, а не как всегда…    

На всякий случай проверьте, есть ли в аптечке препараты для нормализации давления и устройте себе информационный детокс – несколько дней не читайте новостей! Все болезни, как известно, от нервов. Спазмолитики в этот раз вряд ли спасут от головных болей.

 

РАК

В общем, эта неделя – сплошной стресс. Кажется, вылезли все имеющиеся болезни и еще несколько новых. Однако искать ответ на риторический вопрос "за что это мне?" нет смысла – нужно действовать.

Начните с давно беспокоящей проблемы: сдайте анализы, пройдите обследование. Да, это время и деньги. Но в результате одним махом сможете вылечить не только эту болезнь, но и несколько сопутствующих.

Скорее всего, придется "сдаться" в руки стоматологу. Косметические процедуры с зубами могут подождать, а вот терпеть боль не стоит – дальше будет хуже .

Если в эту напряженную неделю появится время и желание заняться спортом, не   сдерживайте себя. Но будьте внимательны – можно травмироваться по неосторожности.


ВОДОЛЕЙ
Звезды рекомендуют не экспериментировать с экзотическими продуктами, не пробовать ничего нового. Даже если никогда не было аллергии, на этой неделе есть все шансы с ней познакомиться. Так что если вдруг начнется чихание и насморк, не ищите противовирусные препараты – начните с антигистаминных.

Могут напомнить о себе хронические заболевания. Жизнь это несколько усложнит, но не собьет с рабочего ритма.

Главный ваш враг на этой неделе – вода. Как ни хочется освежиться, не купайтесь в первом попавшемся водоеме со стоячей водой! Есть риск подхватить инфекцию.

А вообще прекратите себя накручивать, больше отдыхайте и приобретите абонемент в спортзал.  

 

 



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