У Тельцов – ненужные покупки, у Рыб – проблемы с деньгами: гороскоп на 17 сентября

Четверг, 17 сентября, может заставить многих пересмотреть свои планы и по-новому оценить отношения. По астрологическим прогнозам, в этот день следует внимательнее относиться к словам и не спешить с решениями. Отдельный акцент – на личных границах, старых обидах и желании наконец-то разобраться с тем, что давно не дает покоя.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Овен. День подтолкнет вас к важному разговору. Не пытайтесь все решить силой или давлением. Вечером может появиться любопытная идея, связанная с работой или личными планами.

Телец. 17 сентября лучше не торопиться тратить деньги. Может возникнуть соблазн купить то, что на самом деле вам не слишком нужно. В отношениях поможет откровенность – даже если разговор будет непростым.

Близнецы. Вас ждет насыщенный день. Сообщения или звонок может изменить ваши планы. Не отказывайтесь от нового предложения сразу – сначала узнайте все подробности.

Рак. Вы можете острее реагировать на слова других людей. Не следует делать выводы на эмоциях. Вечером лучше оставить время для себя и близких.

Лев. День благоприятен для активных действий. Если давно откладывали важное дело, то самое время вернуться к нему. Вашу инициативу могут заметить люди, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации.

Дева. Не пытайтесь контролировать все. Часть событий может развиваться не по вашему плану, но это не обязательно плохо. Особенно внимательны будьте к финансовым договоренностям.

Весы. Вам будет легче говорить о своих идеях и убеждать других. В то же время, важно не забывать о собственных границах. Вечером возможно интересное знакомство или неожиданное сообщение.

Скорпион. 17 сентября лучше работать без лишней огласки. Вы можете придумать решение, которое позволит продвинуться по важному делу. Не рассказывайте обо всех своих планах даже близким.

Стрелец. День может подарить новый контакт или полезную встречу. Человек, который появится рядом, способен повлиять на ваши дальнейшие планы. Не отказывайтесь от общения.

Козерог. Карьерные вопросы выйдут на первый план. Вам придется показать, что вы готовы брать ответственность. В то же время, не берите на себя больше, чем реально сможете выполнить.

Водолей. Захочется перемен и новых впечатлений. Хороший день для обучения, планирования поездки или поиска необычного решения. Главное – не действовать импульсивно.

Рыбы. Могут обостриться вопросы денег, доверия или личных границ. Не торопитесь соглашаться на сомнительное предложение. В отношениях честный разговор поможет снять напряжение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в сентябре потеряет самое дорогое.



