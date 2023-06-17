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Три знака зодиака – любимцы Вселенной

Одним знакам зодиака хронически не везет, другие выходят победителями из любой ситуации. Дело не в банальном везении – просто кого-то Вселенная любит больше

сегодня, 09:15
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Автор:

Козаренко Люда

Три знака зодиака – любимцы Вселенной

Некоторым знакам зодиака сильно повезло (фото из открытых источников)

"Комментарии" узнали, каким трем знакам зодиака все прощается и почему именно они оказались в списке счастливчиков.


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Дева

Не слишком простой знак: эмоции пытается держать в себе, переживаниями и проблемами делится неохотно. А когда ситуация достигает критической точки, может взорваться и задеть тех, кто рядом. При этом от окружающих требует полной "прозрачности": тебя что-то беспокоит – признайся, нужна помощь – скажи. Если необходим совет – даст, деньги – ссудит, напала депрессия – вытянет из нее. Девы очень самокритичны, ценят порядочность и честность.   Ужасно аккуратны – им сносит крышу от бардака и хаоса. Типичные трудоголики, но веселиться тоже умеют – так, чтобы окружающие долго потом об этом упоминали. В их природе заложено давать, а не брать. Вселенная пытается это хоть как-то компенсировать, поэтому посылает Девам удачу и людей, с которыми им максимально комфортно.

Стрелец

О таких говорят, что они "могут сдвинуть с места горы". И самое интересное, что для этого Стрельцу не нужно слишком напрягаться. Но если вдруг случится на пути какое-то препятствие, у него хватит и энергии, и ума, чтобы его преодолеть. При этом не позволит себе идти к мечте по головам. Этим, кстати, очень мотивирует окружающих: многим хочется быть, как он, поучиться у него. Сам Стрелец никогда не останавливается на достигнутом и готов учиться новому, совершенствоваться, быть лучше. На него всегда можно положиться: пообещал – ночь не будет спать, но все сделает. Умеет жить по полной, наслаждаться жизнью. Таких ценят и уважают не только люди – Вселенная тоже явно к ним благосклонна и посылает им лучи добра.  

  Близнецы

Замечательные собеседники – интеллектуальные и веселые, потому с ними никогда не бывает грустно. Очень талантливые и креативные. Иметь с ними общие дела – настоящее удовольствие и неизменно превосходный результат. Одно из важнейших качеств представителей этого знака зодиака – доброе сердце. Даже когда у них куча собственных проблем, всегда откликнутся и придут на помощь нуждающемуся. Их душевная щедрость не имеет предела: могут отдать последнее или даже залезть в долги. Жить Близнецы привыкли на высокой скорости. Это касается буквально всего: решения принимают мгновенно, работу выполняют без задержек, отдыхают активно, в отношения вкладывают всю страсть. При этом они достаточно уязвимы. Не удивительно, что Вселенная оберегает их от серьезных потрясений они того стоят.



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