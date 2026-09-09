Сентябрь перевернет все: этим знакам Зодиака звезды приготовили болезненные изменения

Сентябрь 2026 может стать переломным для некоторых представителей зодиакального круга. Астрологические прогнозы предупреждают о неожиданных решениях, проблемах в отношениях и необходимости изменить привычные планы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Овнов сентябрь может оказаться месяцем, когда придется платить за старые решения. В начале месяца напряжение может возникнуть из-за семейных обязанностей, жилья или ситуации, которая заставит отложить собственные планы. После 26 сентября звезды прогнозируют решение вопроса, долгое время остававшегося открытым. Особо остро могут проявиться проблемы в партнерстве, работе и личных границах.

Для Дев сентябрь может стать настоящей проверкой на прочность. Именно этот знак оказывается в центре событий через новолуние 10 сентября. Причем последствия могут относиться не только к планам на будущее, но и к работе, отношениям и привычному образу жизни.

После сложного августовского затмения Девы могут столкнуться с неожиданными изменениями в карьере или партнерстве. То, что еще недавно казалось стабильным, способно внезапно поменяться.

Близнецам сентябрь может принести ситуации, которые они совсем не планировали. После 10 сентября возможны изменения в планах, взглядах, способе общения и будущем направлении.

Проблема может быть в том, что старые решения перестанут работать. Придется быстро адаптироваться, изменять договоренности или отказываться от плана, в который было вложено множество сил. Сентябрь может заставить Близнецов признать: вернуться к прежнему уже не получится.

Астрологи подчеркивают, что для этих знаков Зодиака сентябрь скорее не о покое, а о необходимости принять неприятную правду и перестроить жизнь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в сентябре может потерять работу.



