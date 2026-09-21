Гороскоп на 22 сентября: кто из знаков Зодиака останется без денег

Во вторник, 22 сентября, планетарные транзиты полностью изменят общий астрологический настрой. Для одних знаков Зодиака это шанс договориться и сделать важный шаг, а другим придется просмотреть свои планы.

Гороскоп. Иллюстративное фото

22 сентября заставит Овнов немного притормозить. Вместо привычного "я сам" придется учесть интересы других. На работе может появиться ситуация, где дипломатия даст больше давления. Вечером возможное важное решение в отношениях.

День потребует от Тельцов порядка по делам и деньгам. Не стоит покупать что-либо только потому, что очень захотелось. Лучше закрыть старые финансовые вопросы или просмотреть расходы. В отношениях Тельцы могут сказать то, что давно держали в себе.

Для Близнецов открывается активный период в общении. Возможен интересный разговор, новое знакомство или предложение, которое поначалу захочется отложить. Не торопитесь отказываться: нужная информация может прийти именно через другого человека.

Раков 22 сентября больше всего будут волновать работа и деньги. Может появиться шанс укрепить свои позиции или договориться о более выгодных условиях. Но эмоции лучше оставить в стороне – резкое слово способно испортить даже хорошую возможность.

Львам захочется большего – новых впечатлений, побед и внимания. Однако день советует не доказывать свою правоту любой ценой. В финансовых вопросах следует соблюдать осторожность. Но хорошие новости могут прийти через друзей или профессиональные контакты.

Для Дев это день, когда особенно важно разобраться с деньгами. Может возникнуть вопрос общих финансов, долга, крупной покупки или неожиданных расходов. Не паникуйте: внимательный расчет поможет увидеть выход там, где поначалу кажется тупик.

Весы оказываются в центре внимания. 22 сентября Солнце переходит в ваш знак, открывая новый личный цикл. Это хороший момент подумать, чего вы действительно хотите от людей рядом. В отношениях возможен поворот: сближение или честный разговор о будущем.

Скорпионам лучше не распыляться. Рабочих дел может оказаться больше, чем ожидалось, а чужие проблемы рискуют отнять ваше время. День благоприятен для наведения порядка, планирования и отказа от давно переставшего приносить результат.

У Стрельцов может очнуться желание действовать и рисковать. Особенно ярко это проявится в любви, творчестве и планах. Интересная встреча или неожиданное предложение способно изменить ваше настроение. Главное – не обещать больше, чем вы реально можете выполнить.

Козерогам придется вернуться к домашним и семейным вопросам. Возможен разговор, который вы долго откладывали. На работе лучше не брать на себя чужие обязанности. День подсказывает: иногда лучшее решение – не тянуть все своими силами.

22 сентября для Водолеев важными станут слова. Телефонный вызов, сообщение, документ или разговор могут запустить новый процесс. Проверяйте детали перед тем, как что-либо подписывать. В личной жизни неожиданная новость может вынудить изменить планы.

Рыбам следует внимательнее отнестись к деньгам. Может появиться возможность заработать или извлечь выгоду от дела, которое вы начали раньше. Но в то же время возможны и лишние затраты. Не позволяйте эмоциям управлять кошельком – особенно вечером.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака осенью начнется "белая полоса" в жизни.



