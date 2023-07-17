Гороскоп на 17-23 июля: какие знаки зодиака будут любимцами Фортуны на этой неделе

Нескольким знакам зодиака на этой неделе очень повезет (фото из открытых источников)

На этой неделе Фортуна более благосклонна к трем знакам зодиака.

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ЛЕВ

Даже если вы гений тайм-менеджмента, забудьте о планировании – живите одним днем. Не стоит брать за правило, но на этой неделе точно следует так попробовать. Звезды намерены спутать вам карты, однако это и к лучшему: у вас будет интересный период, много вызовов судьбы. Не слушайте тех, кто будет отказывать их принять. Соглашайтесь, пробуйте – все получится!

Спонтанное решение окажется наиболее верным. Но не относительно покупок – здесь нужно будет все хорошо взвесить, чтобы не переплатить.

Удачный период для того, чтобы серьезно заняться своим здоровьем и физической формой – это даст хороший результат.

Можете кого-то вдохновить своим примером. Не отказывайтесь – это доставит вам удовольствие. А может быть, и дополнительный заработок.

В личной жизни почти идиллия, вот только времени на него будет недостаточно.

ДЕВА

Белая полоса, которая началась у Дев на прошлой неделе, продолжается.

Даже если аргументов "за" меньше, чем "против", не игнорируйте предложения. Это ситуация из серии "кто не рискует, тот не пьет шампанское", которую будет приводить в пример детям и внукам. Риск окажется очень удачным, хотя узнаете об этом немного позже.

Вы окажетесь в центре внимания, поэтому взвешивайте каждое слово, чтобы не сказать лишнего – не дайте шанс недоброжелателям испортить вашу репутацию.

Хорошее время для начала ремонта или приобретения материалов.

На горизонте может появиться человек, с которым судьба давно развела. Он принесет хорошие новости, приятный сюрприз и бутылку благородного напитка, который сделает ваш вечер.

Дома – мир и покой. Правда, старшие члены семьи заставят немного понервничать. Но в итоге окажется, что гигантской проблемы, которую вы себе нарисовали, нет. И это тоже счастье.

ВОДОЛЕЙ

Запланируйте на эту неделю важную встречу, переговоры или неприятный разговор, который давно откладываете, чтобы не портить себе настроение. Договариваться будет легко, найти общий язык удастся быстро (даже если это касается любимого человека или детей) – все останутся довольны.

Настало время показать, кто дома хозяин. Никто не против, чтобы это были вы. Одиноким Водолеям звезды пророчат бурный роман.

Возможно, придется выйти за рамки бюджета. Но неожиданные затраты принесут столько положительных эмоций (и не только вам), что не пожалеете. А деньги все равно будут – вы хорошо себя проявили, поэтому получите больше, чем рассчитывали.

Дайте свободу эмоциям, не держите все в себе. Важный для вас человек с готовностью подставит плечо, даст полезный совет и замолвит за вас слово.

Ленивые выходные вам не светят. Но они точно будут веселыми.

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