Гороскоп на 10-16 июля: три знака зодиака, у которых начнется белая полоса в жизни

Удача улыбнется Девам, Скорпионам и Рыбам (фото из открытых источников)

Возможно, среди всех знаков зодиака эти три приложили не больше усилий, чтобы сейчас пожинать плоды. Но именно к ним звезды будут очень благосклонны – именно им улыбнется удача.

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ДЕВА

Утихомирьте свои эмоции, продемонстрируйте хладнокровие – и вам наконец-то удастся полностью контролировать досадную ситуацию, которая выбивала из колеи. И научитесь говорить "нет" – вы никому ничем не обязаны.

Прекрасный период для получения новых знаний и знакомств. Но и о тех, кто давно рядом, не забывайте – им очень вас не хватает. Найдите время, чтобы побыть вместе – отношения заиграют новыми красками.

Может показаться, что вас обманули. На самом же деле это просто задержка во времени.

Вероятно, получите предложение открыть свой "маленький свечной заводик" – то, что сейчас делаете "для души", будете делать на продажу. Не сомневайтесь в себе – у вас все получится. Это шанс начать новую страницу своей жизни.

Интуиция поможет сделать правильный выбор, а нестандартное решение – получить преимущество перед другими.

СКОРПИОН

Если сдержите себя и не "ужалите" того, кому очень хочется рассказать, что о нем думаете на самом деле, потом сами себя похвалите. Вам сейчас очень нужны единомышленники, чтобы реализовать свои планы.

Чрезвычайно удачная неделя для Скорпионов, занимающихся творчеством, можно начинать новые проекты.

Смело соглашайтесь на то, что кажется полной авантюрой. Это будет увлекательное приключение, которое позволит переосмыслить свою жизнь, открыть в себе новые таланты и, возможно, в дальнейшем, сменить сферу деятельности – на более интересную и гораздо более прибыльную.

Одиноким представителям этого знака звезды прочат романтические отношения. Вероятно, знакомство завяжется в соцсетях и будет очень перспективным.

РЫБЫ

Не растрачивайте себя на пустые разговоры – на этой неделе вы можете получить от жизни буквально все, поэтому не теряйте время. Правда, на вашем пути может случиться препятствие. Однако немного усилий и большая сумма помогут быстро ее преодолеть.

Не сожалейте о деньгах – появится дополнительный источник заработка, который позволит компенсировать затраты и сделать неплохой запас.

Некоторые Рыбы неожиданно обнаружат новые перспективы дальнейшего развития.

Очень удачный период для решения вопросов приобретения и продажи недвижимости и подписания долгосрочных контрактов. А также для того, чтобы заняться своим здоровьем, особенно если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или аллергией.

Звезды подготовили вам неожиданный сюрприз – это может быть знакомство или спонтанная поездка, о которой давно мечтали.

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