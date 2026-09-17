Эти знаки Зодиака в сентябре окажутся перед сложным выбором

Сентябрь 2026 может стать непростым периодом для пяти знаков Зодиака. По астрологическим прогнозам, в этом месяце особенно остро встанут вопросы отношений, личных границ, денег и карьеры. Сентябрь подталкивает перестать откладывать важные разговоры. Для пяти знаков Зодиака главным испытанием может стать не само решение, а готовность честно признать, чего они действительно хотят.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Овнов главный выбор может быть связан с отношениями и общими финансами. Астрологи предупреждают об усилении тем доверия, денег партнера и нерешенных эмоциональных вопросов после 10 сентября. А в конце месяца внимание переместится на партнерство. Овну придется решать: настаивать на своем или пойти на компромисс. К тому же, откладывать разговор будет все сложнее.

Именно для Дев сентябрь может стать месяцем внутреннего перелома. В начале месяца Меркурий проходит сектор, связанный с размышлениями, скрытыми обстоятельствами и сложностями с окончательным решением. Человек может видеть сразу несколько вариантов и ни один не казаться правильным. После 10 сентября ситуация становится более активной: появляется желание говорить прямо и действовать. Но в конце месяца следует учитывать усталость и эмоциональное истощение.

Для Весов проблема может быть буквально в самом выборе. Меркурий в их знаке способствует переговорам, но в то же время астрологи предупреждают о склонности долго сомневаться и слишком сильно учитывать мнение других. Это особенно важно в ситуациях, где нужно наконец сказать "да" или "нет". Во второй половине сентября может возникнуть вопрос: сохранять мир с кем-либо или защитить собственные интересы.

Скорпионам придется разобраться с решением, которое они могут откладывать из-за внутренних сомнений. Астрологи отмечают, что определенные решения могут казаться более сложными из-за подсознательных страхов. В то же время, после 10 сентября планетарные транзиты усилят тему личных желаний и отношений. А в конце месяца активизируют сферу карьеры. Так что выбор может касаться личной жизни или профессионального будущего.

Рыбам придется балансировать между чувствами и практическими обстоятельствами. После 22 сентября усугубляются темы общих ресурсов, близости и финансовых договоренностей. Это может заставить определиться, насколько далеко они готовы заходить ради другого человека. В конце месяца внимание смещается на работу и ежедневные обязанности, поэтому тянуть с решением будет все труднее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие знаки Зодиака в сентябре потеряют дороже всего в жизни.



