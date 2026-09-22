Эти знаки Зодиака осенью могут исправить самые большие ошибки в жизни

Для некоторых знаков Зодиака осень 2026 года станет не просто сложным периодом, а своеобразной проверкой прошлых решений. Астрологи указывают на особую роль ретроградной Венеры с 3 октября по 13 ноября. В этот период могут возвращаться старые отношения, незавершенные дела и вопросы, которые человек считал закрытыми.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Для Весов осень может быть особенно тяжелой из-за партнерских и личных вопросов. Астрологические прогнозы называют 2026 год для этого знака периодом серьезных испытаний в отношениях и противостоянии с людьми, оказывающими на них влияние.

Но именно здесь появляется шанс все изменить. Ретроградная Венера будет возвращать Весы к оставшимся нерешенным темам. Это может быть бывший партнер, давний конфликт или финансовый вопрос. Осень заставит не просто вспомнить прошлое, а понять, где именно была допущена ошибка. В октябре и ноябре некоторые решения придется пересмотреть снова.

Скорпионам осенью будет сложно уйти от того, что они пытались оставить позади. Перед днем рождения астрологи советуют этому знаку разобраться с незавершенными делами, изнурительными обязательствами и людьми, которые забирают слишком много сил.

В то же время, именно Скорпион может получить одну из самых интересных возможностей осени. Венера входит в его знак 10 сентября, а с 3 октября становится ретроградной. Это символически обращает внимание на любовь, доверие, деньги и старые эмоциональные истории. То, что когда-то было испорчено из-за молчания, ревности или неправильного выбора, может снова оказаться в повестке дня.

Девы могут оказаться перед необходимостью исправлять не одну, а целый ряд мелких ошибок. После сентябрьского новолуния в Деве астрологи советуют этому знаку пересмотреть привычки, ежедневные дела и то, как организует собственную жизнь.

Главная проблема осенью – попытка контролировать абсолютно все. В конце сентября и в октябре накопившаяся усталость может заставить Деву наконец признать: некоторые решения были неправильными. И именно это станет шансом все поправить. Речь идет о работе, деньгах, личных границах и отношениях с близкими. Не обязательно вернуть прошлое – иногда достаточно не повторить старую ошибку.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у каких знаков Зодиака осенью начнется "белая полоса" в жизни.



