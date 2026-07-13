Эти три знака Зодиака на этой неделе ждут судьбоносные изменения в жизни

Неделя с 13 по 19 июля, по прогнозам астрологов, может стать переломной для трех китайских знаков зодиака. Именно в этот период у них будет шанс избавиться от ощущения одиночества, наладить важные отношения и открыться новым знакомствам. Об этом сообщает YourTango.

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Астрологи обращают внимание, что особое значение будет иметь 17, 18 и 19 июля. Пятница станет днем внутреннего принятия, когда будет легче справиться с эмоциями. Суббота откроет возможности для нового старта, а воскресенье поможет окончательно оставить в прошлом переживания, долгое время мешавшие двигаться вперед.

Змея

Представителям этого знака придется пересмотреть собственное отношение к себе. Несмотря на сомнения, в ближайшие дни они поймут, что рядом гораздо больше людей, готовых поддержать, чем казалось раньше. Откровенные разговоры и готовность выразить свои чувства помогут укрепить отношения и избавиться от внутренней неуверенности.

Лошадь

Для Коней эта неделя станет временем эмоциональной открытости. Если они решатся поделиться своими переживаниями, то поймут, что не остались наедине со своими трудностями. До конца недели возможно важное знакомство или встреча с человеком, который принесет душевный комфорт и взаимопонимание.

Дракон

Драконы завершают длительный период внутренней борьбы. Астрологи советуют не замыкаться в себе и чаще проводить время среди людей. Именно новое общение, поддержка близких и открытость перемен помогут окончательно избавиться от одиночества и начать новый жизненный этап.

По мнению астрологов, 13-19 июля станет для этих трех знаков периодом важных эмоциональных изменений. Открытость, искренность и готовность сделать первый шаг могут помочь не только укрепить отношения, но полностью изменить отношение к собственной жизни.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал о 5 знаках Зодиака, которые получат шанс на кардинально новую жизнь.