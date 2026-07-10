Лише ці знаки Зодіаку 11 липня отримають унікальний шанс почати нове життя

11 липня 2026 року, за китайським календарем, пройде під знаком Дня ініціації Вогняного Собаки. Астрологи вважають, що ця дата особливо сприятлива для нових починань і важливих рішень. Найбільше шансів на позитивні зміни матимуть п'ять знаків китайського зодіаку, якщо не боятимуться діяти. Про це повідомляє YourTango.

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Тигр

Для Тигрів день може стати початком нового етапу. Випадкове знайомство або несподівана розмова здатні змінити плани на найближчі місяці. Астрологи радять не відмовлятися від незапланованих зустрічей і нових можливостей.

Кролик

Представники цього знака нарешті зрушать із місця справи, які довго залишалися невирішеними. Старі домовленості почнуть реалізовуватися, а давні плани отримають реальні перспективи.

Змія

Для Змій субота може принести приємні сюрпризи. Якщо щось піде не за планом, не варто засмучуватися — зміни можуть обернутися навіть кращим результатом, ніж очікувалося.

Кінь

У центрі уваги опиняться особисті стосунки. Людина, яка має особливе значення, може зробити перший крок або приємно здивувати своєю увагою. Це допоможе зміцнити довіру та подарує позитивні емоції.

Півень

Півням варто бути відкритими до будь-яких несподіванок. Навіть коротка розмова чи випадкова подія можуть стати початком важливих змін. Астрологи радять не чекати ідеального моменту, а сміливо діяти.

На думку астрологів, головний секрет успіху 11 липня — не відкладати рішення на потім. Саме готовність зробити перший крок допоможе цим п'ятьом знакам скористатися можливостями, які принесе день.

Портал "Коментарі" вже писав, що 10 липня 2026 року, за прогнозами астрологів, стане сприятливим днем для представників п'яти знаків зодіаку. Перехід Місяця із Тельця до Близнюків, як вважається, сприятиме ясності думок, відкритому спілкуванню та допоможе знайти відповіді на питання, які давно не давали спокою. У цей день багатьом буде легше ухвалювати важливі рішення, вирішувати фінансові справи та налагоджувати взаємини з близькими.