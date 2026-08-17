Эти пять знаков Зодиаку ждет феноменальный успех по всем делам

Неделя с 17 по 23 августа 2026 года может стать временем внутренних изменений, переоценки приоритетов и поиска новых точек опоры. Астрологические транзиты, по прогнозу, будут подталкивать людей более внимательно прислушиваться к собственным потребностям, пересматривать планы и сосредотачиваться на том, что действительно имеет значение. Для пяти знаков этот период может оказаться особенно удачным.

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Представители Девы могут получить приятное подтверждение того, что их усилия не напрасны. Работа последнего года способна принести заслуженное признание даже если результат пока кажется не слишком масштабным. Астрологи советуют не вовлекаться в лишние конфликты, больше слушать близких и использовать свои сильные стороны для поиска компромиссов. В конце недели появится чувство уверенности в своих силах.

Львам этот период может дать возможность переосмыслить собственные ценности и отношение к людям рядом. После эмоционального напряжения следует позволить себе передышку, вернуться к незавершенным делам и заняться тем, что помогает восстановить внутреннее равновесие. Переход Солнца в Деву будет способствовать большей организованности и ощущению контроля над ситуацией.

Для Скорпионов открывается благоприятное окно для новых партнерств, сотрудничества и совместных проектов. Представители знака могут почувствовать больше уверенности и готовности брать на себя роль лидера. Даже если в конце недели возникнут определенные трудности, не стоит излишне критиковать себя. Важно действовать решительно и не сомневаться в своих возможностях.

Стрельцам начало недели может понадобиться для восстановления сил и завершения внутренних переживаний, тянувшихся из прошлого. Потом появится больше энергии, творческого настроения и желания двигаться вперед. Это удачное время для обучения, поиска новых знаний и планирования будущих шагов. Главное — не разрешать негативным мыслям разрушать оптимистическое настроение.

Водолеи смогут лучше сосредоточиться на карьере, работе и проектах. Успех в значительной степени зависит от дисциплины и умения правильно расставлять приоритеты. В то же время, личные отношения будут оставаться источником поддержки и эмоционального баланса. В конце недели представители знака могут увидеть некоторые старые взгляды и убеждения, что поможет открыть новые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал , что неделя с 17 по 23 августа может стать непростой для представителей сразу нескольких знаков зодиака. Напряженные аспекты способны усилить усталость, эмоциональность, сомнения и недоразумения с близкими. В то же время астрологи считают, что для Раков, Овнов и Козерогов этот период станет скорее финальным испытанием перед заметным облегчением. По прогнозу, переломным моментом станет переход Солнца в Деву. После этого ситуации, которые в начале недели будут казаться запутанными, могут стать более понятными.