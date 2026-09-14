Эти четыре знака Зодиака ждет период кардинального везения во всех сферах жизни

Для представителей четырех знаков китайского зодиака середина сентября 2026 может стать своеобразной точкой перезагрузки. По астрологическому прогнозу, Тигры, Свиньи, Собаки и Лошади смогут оставить позади затяжные переживания, наладить отношения и иначе взглянуть на будущее.

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Особое значение астрологи придают 13 сентября — Дню посвящения Металлического Тигра, который приходится на месяц Огненного Петуха и год Огненного Лошади. Такому сочетанию приписывается энергия решимости и готовности отказаться от того, что давно мешает двигаться вперед.

Тигр . Представителям этого знака прогнозируют изменения, прежде всего, в личной жизни. Если определенные отношения зашли в тупик, Тигры могут перестать ждать инициативы с другой стороны и сами начать важный разговор. Это поможет определиться с будущим и прекратить постоянно возвращаться к старым оскорблениям.

Свинья . Для этого знака на первый план выйдет поиск компромисса. Напряженные отношения или длительное молчание могут смениться откровенным диалогом. Главным условием положительных изменений станет готовность не только выразить собственную позицию, но и услышать другую сторону.

Собака . Представители знака будут иметь шанс преодолеть чувство одиночества. Астрологи советуют не ждать, пока кто-то сделает первый шаг, а самим будет восстанавливать утраченные контакты. Общение, встречи и новые общие планы могут существенно улучшить эмоциональное состояние.

Лошадь . Важнейшим изменением станет постепенный отказ пессимизма. Неудачный опыт прошлого мог принуждать Коней отказываться от новых возможностей. Теперь ситуация может измениться: неожиданное приглашение или предложение способны вернуть интерес к жизни и открыть новый этап.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что уже 11 сентября 2026 года для четырех представителей китайского зодиака может начаться благоприятный период. То, что в последнее время казалось запутанным или безнадежным, будет решаться, а некоторые проблемы неожиданно потеряют свою остроту.