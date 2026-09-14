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Эти четыре знака Зодиака ждет период кардинального везения во всех сферах жизни

Астрологи назвали четыре знака, для которых середина сентября может стать моментом освобождения от старых проблем и началом более благоприятного периода.

14 сентября 2026, 08:00
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Клименко Елена

Для представителей четырех знаков китайского зодиака середина сентября 2026 может стать своеобразной точкой перезагрузки. По астрологическому прогнозу, Тигры, Свиньи, Собаки и Лошади смогут оставить позади затяжные переживания, наладить отношения и иначе взглянуть на будущее.

Эти четыре знака Зодиака ждет период кардинального везения во всех сферах жизни

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Особое значение астрологи придают 13 сентября — Дню посвящения Металлического Тигра, который приходится на месяц Огненного Петуха и год Огненного Лошади. Такому сочетанию приписывается энергия решимости и готовности отказаться от того, что давно мешает двигаться вперед.  

Тигр . Представителям этого знака прогнозируют изменения, прежде всего, в личной жизни. Если определенные отношения зашли в тупик, Тигры могут перестать ждать инициативы с другой стороны и сами начать важный разговор. Это поможет определиться с будущим и прекратить постоянно возвращаться к старым оскорблениям.

Свинья . Для этого знака на первый план выйдет поиск компромисса. Напряженные отношения или длительное молчание могут смениться откровенным диалогом. Главным условием положительных изменений станет готовность не только выразить собственную позицию, но и услышать другую сторону.

Собака . Представители знака будут иметь шанс преодолеть чувство одиночества. Астрологи советуют не ждать, пока кто-то сделает первый шаг, а самим будет восстанавливать утраченные контакты. Общение, встречи и новые общие планы могут существенно улучшить эмоциональное состояние.

Лошадь . Важнейшим изменением станет постепенный отказ пессимизма. Неудачный опыт прошлого мог принуждать Коней отказываться от новых возможностей. Теперь ситуация может измениться: неожиданное приглашение или предложение способны вернуть интерес к жизни и открыть новый этап.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что уже 11 сентября 2026 года для четырех представителей китайского зодиака может начаться благоприятный период. То, что в последнее время казалось запутанным или безнадежным, будет решаться, а некоторые проблемы неожиданно потеряют свою остроту.



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