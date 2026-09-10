Для этих четырех знаков Зодиака начинается период небывалой удачи и изобилия

В четверг, 10 сентября, для четырех знаков зодиака может начаться благоприятный период, связанный с новыми возможностями, знакомствами и успехом. По астрологическому прогнозу, изменения связывают с переходом Меркурия из Девы в Весы. Новая позиция планеты якобы усугубит дипломатичность, коммуникабельность и способность находить выгодные решения.

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Весы могут оказаться в центре событий. Меркурий переходит именно в их знак, поэтому представителям знак прогнозируют активное общение и важные знакомства. Даже случайный разговор способен подсказать новое направление или открыть перспективу, которой Весы раньше не замечали. В то же время, с серьезными решениями спешить не стоит.

Для Овнов ключевой темой станет партнерство и взаимодействие с другими. Астрологи прогнозируют, что им будет проще договариваться, слышать собеседников и находить компромиссы. Особенно успешно могут складываться коллективные проекты и дела, где результат зависит от поддержки других людей.

Ракам транзит Меркурия может принести положительные изменения в вопросах дома, семьи и личного комфорта. Представителям знак советуют определиться, чего они на самом деле хотят, и не бояться менять привычный уклад. Именно внутренняя уверенность может помочь увидеть новые возможности.

А вот для Козерогов самые большие перспективы могут открыться в карьере. 10 сентября будет способствовать важным разговорам с руководством, переговорам и обсуждению профессиональных планов. Это подходящий момент, чтобы заявить о своих амбициях или предложить новую идею. Откровенный разговор способен неожиданно открыть путь к повышению или перспективному проекту.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что после 9 сентября для четырех знаков китайского зодиака может начаться более легкий жизненный период. Астрологи прогнозируют завершение затяжных проблем, важные решения и эмоциональное увольнение. Особенно ощутимыми изменения могут стать для Собаки, Тигра, Лошади и Кролика.