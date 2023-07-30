Астрологический прогноз: знаки зодиака, которым больше всего повезет на этой неделе (31 июля – 6 августа)

На этой неделе везунчики - Близнецы, Стрельцы и Водолеи (фото из открытых источников)

На этой неделе больше всего повезет Близнецам, Стрельцам и Водолеям.

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БЛИЗНЕЦЫ

Изменения буквально ворвутся в вашу жизнь. Осталось сделать один шаг, чтобы существенно улучшить свою финансовую ситуацию, и это не разовая акция. Можете идти на спор, покупать лотерею – звезды подскажут, на что поставить, чтобы и здесь быть в выигрыше. Близнецы, которые находятся в творческом поиске, наконец-то определятся, чему отдать предпочтение. Те, кто пытаются разобраться в своих чувствах, сделают свой выбор, и он будет самым правильным в их жизни. Приготовьтесь к тому, что на ком-то из вашего ближайшего окружения придется поставить крест. Однако не стоит из-за этого убиваться – человек умело скрывал зависть и неоднократно вам вредил. На выходных не отказывайтесь провести время в компании – вас ждет приятное и полезное знакомство. Для кого-то оно может перерасти в нечто личное.

СТРЕЛЬЦЫ

Не стоит плиты по течению и надеяться, что все как-то само собой решится. Контролируйте ситуацию, оперативно реагируйте на любые изменения, не обращайте внимания на советы со стороны и прислушивайтесь к своей интуиции – это условие вашего успеха. Пора уделить внимание карьере. Обдумайте новое предложение: на первый взгляд оно кажется не слишком привлекательным, на самом же деле – отличный шанс добиться успеха и выйти на совершенно новый уровень. Удачное время для обустройства своего личного пространства и дорогих покупок, демонстрации талантов и умений. Не делайте преждевременных выводов – здравый смысл и немного дополнительной информации позволят принять правильное решение. Возможно примирение с бывшим партнером или давним другом.

ВОДОЛЕЙ

Пересмотрите свои планы – для достижения цели есть другой путь, гораздо более легкий – он сэкономит кучу времени и денег. Все это не будет лишним – похоже, вам нужен отдых. Воспользуйтесь любой возможностью немного полениться, набраться новых впечатлений – словом, перезагрузиться. Йога и расслабляющий массаж сделают перезагрузку более эффективной. После этого с удвоенными силами и свежими идеями можно приступать к работе и решать вопрос, который казался безнадежным. Есть шанс открыть для себя дополнительный источник дохода, не связанный с основной деятельностью. Неожиданная новость заставит сменить приоритеты, однако впоследствии удастся все наверстать. Удачное время для переезда и разрешения споров. Внимание противоположного пола вам обеспечено, однако если настроены на длительные серьезные отношения, этот вариант точно не для вас.





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